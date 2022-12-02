Россиянам рассказали, как зимой сделать красивые фотографии

Новогодняя романтика так и тянет делать красивые снимки. Правда, немногие могут похвастаться удачными фото: переливающегося на солнце снега не видно, на снежинке камеру почти не сфокусировать, на некоторых фото люди вообще как будто в тени. Короче, одни расстройства. О том, как не испортить новогодние фотки, «Газете.ru» рассказала фотограф и блогер Татьяна Руденко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Белоснежная красота привлекает как профессиональных фотографов, так и простых обывателей. Знатоки дела могут заснять летящие снежинки и как круглые точки, и как мягкие незаметные крупинки — да как угодно. А вот простым смертным на смартфон, который снимает в автоматическом режиме, снегопад красиво не заснять — снежинок почти не будет видно.

По словам Руденко, если снимать с включённой вспышкой и рядом со световой иллюминацией, смартфон перестроится и снегопад будет отчётливо виден.