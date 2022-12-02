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4 часа назад

Россиянам рассказали, как зимой сделать красивые фотографии

Секрет Фирмы

Новогодняя романтика так и тянет делать красивые снимки. Правда, немногие могут похвастаться удачными фото: переливающегося на солнце снега не видно, на снежинке камеру почти не сфокусировать, на некоторых фото люди вообще как будто в тени. Короче, одни расстройства. О том, как не испортить новогодние фотки, «Газете.ru» рассказала фотограф и блогер Татьяна Руденко.

Россиянам рассказали, как зимой сделать красивые фотографии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Белоснежная красота привлекает как профессиональных фотографов, так и простых обывателей. Знатоки дела могут заснять летящие снежинки и как круглые точки, и как мягкие незаметные крупинки — да как угодно. А вот простым смертным на смартфон, который снимает в автоматическом режиме, снегопад красиво не заснять — снежинок почти не будет видно.

По словам Руденко, если снимать с включённой вспышкой и рядом со световой иллюминацией, смартфон перестроится и снегопад будет отчётливо виден.

А если хочется, чтобы снежинки на фото были детально видны, то нужно зайти в ручные настройки камеры и выставить максимально короткую выдержку — на самое большое значение. Так даже самый обычный девайс сможет заснять снежинки как надо. Если же установить длинную выдержку, получится снегопад в кадре в виде длинных полосок — тоже красиво будет.

Лайфхаки,Татьяна Руденко,
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