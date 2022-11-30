Россиянам рассказали о самых выгодных датах для путешествий в Новый год

Стоимость авиабилетов даже ниже, чем в 2021 году.

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Онлайн-сервис «Яндекс.Путешествия» опубликовал исследование, согласно которому самым выгодным периодом для отправления на заграничный отдых стали дни 24 и 25 декабря, а также даты со 2 по 4 января, передает Лента.ру.

Эксперты сообщают, что туристы, планирующие отдохнуть за границей в период новогодних каникул, еще могут приобрести достаточно недорогие авиабилеты. То же самое касается и билетов по России – они доступны путешественникам за невысокую стоимость.

Стоимость авиабилетов в среднем стала ниже, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что самыми бюджетными направлениями в этом году стали полеты в Казань, Петербург, Самару, Иркутск, Калининград и Уфу.

Среди стран ближнего зарубежья дешевле всего будет полететь в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Также стоит отметить, что самое большое снижение цен произошло на полеты в Египет – стоимость уменьшилась на 40%, а также в Таиланд (на 27%).