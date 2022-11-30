3 лайфхака при бронировании отеля, чтобы сэкономить

Опытные туристы рассказывают, как не переплачивать в отпуске.

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В путешествии меньше всего хочется потратить деньги на лишние услуги, в том числе не хочется переплачивать за отель. Но проживание всегда выходит самой большой статьей расходов, если не считать проезд и перелет. Мы собрали топовые лайфхаки, которые помогут вам сохранить больше денег на досуг, а не отдавать их за обычный номер в отеле.

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Все внимание на даты

Перед тем как запланировать отпуск на определенные даты, выясните, какие мероприятия проводятся примерно в это время. Если во время вашего планируемого отпуска в стране или городе будет проводиться крупный фестиваль, чемпионат или вы хотите отдохнуть в самый пик сезона, будьте готовы выложить немаленькую сумму даже за самый простой отель. Потратьте несколько дней, чтобы отследить скачки цен, и старайтесь подбирать нейтральные даты, несколько дней в одну или другую сторону никак не скажутся на качестве вашего отдыха, а вот кошелек скажет вам «спасибо».

Обращайтесь в отель напрямую

Конечно, проще всего воспользоваться агрегатором для брони, но опытные путешественники советуют бронировать отель непосредственно через официальный сайт. Не игнорируйте окошко при оформлении, где можно оставлять дополнительные комментарии к брони — задайте вопрос, на который службе размещения придется ответить. Когда в отеле поймут, что вы заинтересованный гость, вам могут предложить дополнительные скидки и бонусы от отеля, что маловероятно при бронировании через агрегатор. При непосредственном заселении обязательно поинтересуйтесь, какие услуги входят в стоимость, часто помимо завтрака можно воспользоваться услугами спа или фитнес-зала.

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