3 лайфхака при бронировании отеля, чтобы сэкономить

Опытные туристы рассказывают, как не переплачивать в отпуске.
В путешествии меньше всего хочется потратить деньги на лишние услуги, в том числе не хочется переплачивать за отель. Но проживание всегда выходит самой большой статьей расходов, если не считать проезд и перелет. Мы собрали топовые лайфхаки, которые помогут вам сохранить больше денег на досуг, а не отдавать их за обычный номер в отеле.
Перед тем как запланировать отпуск на определенные даты, выясните, какие мероприятия проводятся примерно в это время. Если во время вашего планируемого отпуска в стране или городе будет проводиться крупный фестиваль, чемпионат или вы хотите отдохнуть в самый пик сезона, будьте готовы выложить немаленькую сумму даже за самый простой отель. Потратьте несколько дней, чтобы отследить скачки цен, и старайтесь подбирать нейтральные даты, несколько дней в одну или другую сторону никак не скажутся на качестве вашего отдыха, а вот кошелек скажет вам «спасибо».
Конечно, проще всего воспользоваться агрегатором для брони, но опытные путешественники советуют бронировать отель непосредственно через официальный сайт. Не игнорируйте окошко при оформлении, где можно оставлять дополнительные комментарии к брони — задайте вопрос, на который службе размещения придется ответить. Когда в отеле поймут, что вы заинтересованный гость, вам могут предложить дополнительные скидки и бонусы от отеля, что маловероятно при бронировании через агрегатор. При непосредственном заселении обязательно поинтересуйтесь, какие услуги входят в стоимость, часто помимо завтрака можно воспользоваться услугами спа или фитнес-зала.
Многие туристы пытаются схитрить и выбирают отель подальше от центра. Естественно, цена там будет меньше, но просто подсчитайте, сколько вы потратите на передвижение? Не везде транспорт доступен простому туристу, особенно если вы планируете активную программу. Не ленитесь открыть карту и подобрать оптимальное расположение отеля. Подумайте, какие места вы особенно хотите посетить и ориентируйтесь на отели, от которых можно добраться пешком минут за 10—15. В этом случае вы неплохо сэкономите и не будете проклинать себя, когда таксист потребует с вас куда большую сумму, чем вы планировали потратить за одни сутки.