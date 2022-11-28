Что делать, если вы потеряли багаж в аэропорту

Как правило, большинство мировых авиакомпаний весьма деликатно относятся к багажу пассажиров, однако ситуации, когда багаж улетает в неизвестном направлении или просто теряется, все еще нередки. «ФедералПресс» рассказывает о том, что нужно делать, если вы внезапно лишились своего чемодана из-за ошибки перевозчика.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Куда обращаться?

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Найдите в аэропорту стойку или представителя вашей авиакомпании, либо стойку утери багажа (они есть в каждом аэропорту). После этого вам нужно будет заполнить специальную форму PIR (Property Irregularity Report) для заявления, в котором важно указать отличительные признаки пропажи: как выглядит ваш багаж, особые приметы, а также то, что было внутри.

Также вам может потребоваться багажная бирка, которую ранее вам выдавали на стойке регистрации. Взамен вы получите акт об утере багажа со специальным номером телефона, по которому можно будет узнать, найдены ли были ваши вещи.

В акте PIR необходимо указать: контактные данные и адрес, куда нужно доставить багаж; описание багажа; ваши данные; рейс и номер багажной бирки; детальное описание содержимого. Помните: не нужно уходить из зоны выдачи багажа аэропорта до окончания заполнения заявления по форме PIR. В противном случае авиакомпания может снять с себя ответственность за ваши вещи.

После того, как акт будет заполнен, указанные вами данные загрузят в особую систему WorldTracer, помогающую отслеживать перемещения багажа.

Что делать, если багаж прилетел с задержкой?

Точно также имеет смысл обратиться к представителям компании и объяснить ситуацию, обсудить вопросы его доставки и время ожидания. Иногда это может занять достаточно продолжительное время. В этом случае вполне вероятно, что пока вы ждете свой багаж, вам могут потребоваться какие-либо вещи первой необходимости, которые вам придется купить.

Обязательно сохраняйте все чеки и квитанции – позже вы сможете предъявить их авиакомпании, которая компенсирует ваши расходы из-за своей ошибки.

Сколько по закону могут искать багаж?

Согласно международным законам, потерянный багаж могут искать максимум 21 день, после чего вы вправе рассчитывать на компенсацию от аэропорта или авиакомпании, в зависимости от того, чья это была вина.

Важный момент: даже если ваш багаж найдется после наступления этого срока, компенсация вам все еще будет положена.

Размер компенсации за утерю багажа