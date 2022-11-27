Что случится с пассажирами, если в самолете появится небольшая дыра

Самолёт - это довольно популярное средство передвижения в современном мире. Более того, оно считается и одним из наиболее безопасных. Но всё равно многие из нас верят в мифы о полётах на самолёте. Вот какие утверждения являются ложными.

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Как думаете, что случится, если вдруг во время полёта в самолёте появится дыра наружу? Вытянет ли эта дыра всех за борт? Всё зависит от размера этой дыры. Если она небольшая, то в салоне самолёта просто станет очень шумно, а дышать придётся через кислородные маски. Если же дыра эта будет огромной, то самолёт просто разлетится на части.

Существует мнение, что поломка двигателя самолёта обязательно приведёт к крушению лайнера. Но это неправда. В современных самолётах устанавливают два и более двигателя. Кроме того, для совершения посадки мощности всего одного двигателя уже достаточно.

А может ли вообще молния повредить авиалайнер? Если модель авиалайнера современная, то вряд ли. Сегодня самолёты делают из стекловолокна и прочих лёгких материалов, а в обшивке самолёта есть металлическая сетка, которая призвана защитить от сильного электромагнитного излучения при ударе молнии. Да и вообще за последние 60 лет только 5 самолётов упали на землю из-за молнии.

Некоторые думают, что в ближайшее время самолёты будут летать без пилотов. Но это едва ли произойдёт так скоро, поскольку беспилотники не будут пользоваться популярностью у людей из-за того, что электроника может отказать в самый ответственный момент. Да и в экстренных ситуациях пилоты управляют самолётом всегда вручную.