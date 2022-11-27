Россиянам рассказали, в какие страны проще всего получить шенген

Решение многих европейских стран не выдавать шенгенские визы россиянам или значительно усложнить процедуру их получения, крайне ударило по нашим соотечественникам, привыкшим путешествовать по Европе. Однако, не всё так плохо, и некоторые направления до сих пор довольно доступны. В топе — Испания, Греция и Франция, сообщили туроператоры.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По информации Bloomberg, чаще других стран Евросоюза визы туристам из России оформляет Испания. В 2022 году королевство выдало их россиянам 100 000 раз, что в три раза больше, чем в 2021-м.

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С другими странами, конечно, всё сложнее. С момента, когда Евросоюз отметил упрощённый режим получения шенгена для россиян, прошло уже больше 2 месяцев. Во-первых, подорожало само оформление визы — вместо €35 российским туристам нужно заплатить €80. Во-вторых, стало больше бюрократических препятствий. Италия, например, теперь требует от каждого россиянина выписку со счёта, а чтобы получить немецкую визу, необходимо предоставить финансовые гарантии от европейского банка. При этом, страховка должна быть оформлена в ЕС — это необходимое условия и для тех, кто обращается в дипломатические представительства Мальты и Словении.

Более того, россиянам стали гораздо чаще выдавать однократные визы на минимальный срок. Но, опять же, это не касается Испании.

«Консульства Испании выдают визы практически всем заявителям на 3 месяца. Сроки рассмотрения — 10 рабочих дней. Поэтому неудивительно, что количество заявителей у них увеличилось в три раза», — рассказала «Коммерсанту» руководитель корпоративного отдела компании «Визаход» Марина Широкова.

Италия, в свою очередь, рассматривает документы от 3 недель до месяца, что подходит далеко не всем. Но зато Греция в последнее время выдаёт визы довольно оперативно — однако строго на срок поездки. По словам Широковой, достаточно неплохо обстоят дела с визами во Францию, но у них проблема с записью на подачу.

Гораздо хуже дела в Чехии — туда с 25 октября по туристическим визам россиянам не въехать. Причём ограничения распространяются и на транзитную зону (да, за прогулку по аэропорту в Праге придётся заплатить €80).

«Чехия обязала российских граждан получать транзитные визы. Заявление можно заполнить в аэропортах страны. Для этого также необходимы: загранпаспорт, билеты до конечной точки путешествия — пограничник должен видеть, что путешественник проследует далее», — пояснил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Кстати, Чехия стала уже шестой страной Евросоюза, которая закрыла границу для российских туристов. До этого такие же ограничения ввели Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия.