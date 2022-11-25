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2 часа назад

Кинолог перечислил основные правила подготовки собаки к поездке за границу

Мослента

Основные правила подготовки собаки к поездке за границу перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он напомнил, что страны СНГ и Россия находятся в зоне высокого риска по бешенству, поэтому очень важно заблаговременно изучить правила въезда с собакой в конкретную страну. Эти правила публикуются на официальном сайте государственной ветеринарной или карантинной службы. Можно получить консультацию в консульстве.

Кинолог раскрыл правила подготовки собаки к поездке за границу
Фото: МослентаМослента

«Уточняйте все нюансы: действующие законы, необходимые документы, адреса ветеринарной службы. Затем приступите к приучению собаки к транспортному контейнеру. Не поленитесь сходить к ветеринарному специалисту, чтобы проверить здоровье питомца перед отъездом, вы должны быть уверены, что рисков для здоровья и жизни животного нет», — объяснил он.

Кроме того, Голубев порекомендовал заблаговременно собрать все необходимые документы и провести нужные манипуляции: оформить ветеринарный паспорт за несколько месяцев до поездки, чипировать животное и только после этого провести дегельминтизацию и привить его. Вакцина должна быть одобрена в стране ввоза.

«Чтобы пройти ветеринарный контроль в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций или ветеринарное свидетельство формы №1, или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1, в зависимости от страны назначения. Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить евросправку или сертификат нужно заранее», — уточнил Голубев.

Непосредственно перед поездкой кинолог советует хорошо выгулять собаку, но не кормить ее. Заранее следует подобрать удобную подстилку в транспортный контейнер. Внутрь лучше всего положить мягкий коврик или пеленку, впитывающие в себя влагу.

Лайфхаки,Владимир Голубев,
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