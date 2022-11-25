Кинолог раскрыл правила подготовки собаки к поездке за границу

Основные правила подготовки собаки к поездке за границу перечислил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он напомнил, что страны СНГ и Россия находятся в зоне высокого риска по бешенству, поэтому очень важно заблаговременно изучить правила въезда с собакой в конкретную страну. Эти правила публикуются на официальном сайте государственной ветеринарной или карантинной службы. Можно получить консультацию в консульстве.

Фото: Мослента Мослента

«Уточняйте все нюансы: действующие законы, необходимые документы, адреса ветеринарной службы. Затем приступите к приучению собаки к транспортному контейнеру. Не поленитесь сходить к ветеринарному специалисту, чтобы проверить здоровье питомца перед отъездом, вы должны быть уверены, что рисков для здоровья и жизни животного нет», — объяснил он.

Кроме того, Голубев порекомендовал заблаговременно собрать все необходимые документы и провести нужные манипуляции: оформить ветеринарный паспорт за несколько месяцев до поездки, чипировать животное и только после этого провести дегельминтизацию и привить его. Вакцина должна быть одобрена в стране ввоза.

«Чтобы пройти ветеринарный контроль в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций или ветеринарное свидетельство формы №1, или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1, в зависимости от страны назначения. Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить евросправку или сертификат нужно заранее», — уточнил Голубев.