Как сэкономить на турпутевках в Египет

В ноябре начал летать из Москвы в Египет туроператор FUN&SUN. В АТОР рассказали, каким образом можно сэкономить на стоимости отдыха.
«Рейсы Corendon Airlines из столицы в Хургаду с посадкой на дозаправку в Анталье выполняются по понедельникам, средам и субботам из аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении.
Самолет летит до Турции четыре часа. Час проводит на перроне аэропорта Антальи. Пассажиры вместе с багажом проводят время на борту самолета. С Антальи до Хургады еще около двух часов.
Приятный бонус такой перевозки заключается в существенной экономии. По информации туроператора, в стоимость путевок в Египет на рейсах Corendon не входит топливный сбор. Обычно он составляет 80 долларов. Экономия в этом случае составляет более 10 % от стоимости туров.
Ранее россиянка поделилась негативным опытом отдыха в Египте. За тур она заплатила 220 тысяч рублей и ожидала получить качественное обслуживание, однако пришла в шок от сервиса и отношения к русским.