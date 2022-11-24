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4 часа назад

Как сэкономить на турпутевках в Египет

РИА "ФедералПресс"

В ноябре начал летать из Москвы в Египет туроператор FUN&SUN. В АТОР рассказали, каким образом можно сэкономить на стоимости отдыха.

Как сэкономить на турпутевках в Египет
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Рейсы Corendon Airlines из столицы в Хургаду с посадкой на дозаправку в Анталье выполняются по понедельникам, средам и субботам из аэропорта Шереметьево», – говорится в сообщении.

Самолет летит до Турции четыре часа. Час проводит на перроне аэропорта Антальи. Пассажиры вместе с багажом проводят время на борту самолета. С Антальи до Хургады еще около двух часов.

Приятный бонус такой перевозки заключается в существенной экономии. По информации туроператора, в стоимость путевок в Египет на рейсах Corendon не входит топливный сбор. Обычно он составляет 80 долларов. Экономия в этом случае составляет более 10 % от стоимости туров.

Ранее россиянка поделилась негативным опытом отдыха в Египте. За тур она заплатила 220 тысяч рублей и ожидала получить качественное обслуживание, однако пришла в шок от сервиса и отношения к русским.

Лайфхаки,Аэропорт Шереметьево,
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