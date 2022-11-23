Курортный сбор продлили: лишний налог или необходимость

Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении эксперимента курортного сбора на пять лет. Кабмин предложил скорректировать сроки продления и расширить список территорий, на которых с отдыхающих будут взимать дополнительную плату. «ФедералПресс» разобрался, улучшил ли эксперимент туристическую инфраструктуру в регионах и причем здесь неправильные формулировки.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Курортный сбор действует в четырех регионах страны с 1 мая 2018 года. Участниками эксперимента стали Крым, Ставропольский, Краснодарский и Алтайский края. Однако в Крыму инициатива постоянно переносилась, а впоследствии была и вовсе отменена. Глава полуострова Сергей Аксенов объяснил отказ от курортного сбора тем, что это будет нерентабельным решением. По подсчетам, бюджет региона должен был получить в рамках проекта 30-50 млн рублей, при этом администрирование процесса обошлось примерно в такую же сумму.

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Изначально, введение сбора было воспринято населением страны негативно. Порядка 78% опрошенных высказались против принятия инициативы. Эксперты в сфере туризма заявляли, что такое решение не поспособствует развитию курортов, а только уменьшит турпоток. В качестве альтернативы предлагали формировать культуры добровольных пожертвований.

Целью введения курортного сбора является получение средств, которое позволит благоустраивать городскую среду и делать прибывание туристов на зоне отдыха более комфортной. На полученные деньги решаются локальные проблемы, такие, как установка санитарных сооружений, уличное освещение и озеленение, уборка мест отдыха.

Курортный рай – это Краснодарский край

В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловка, Небуг, Джубга и Шепси). Изначально сумма сбора составляла 10 рублей с человека. От выплат освобождались несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды и жители края. С 2022 года сумму размера курортного сбора значительно увеличили. В Сочи она составляет 50 рублей в сутки, на остальных территориях – 30 рублей. Всего в Краснодарском крае за пять лет с начала эксперимента собрали более 534 млн рублей.

Несмотря на то, что курортные сборы платятся исправно, в некоторых городах черноморского побережья люди продолжают жаловаться на отсутствие инфраструктуры. Проблема в том, что муниципалитеты ограничены определенными видами работ. Часть того, что должны покрывать доходы с курортного сбора, оплачивают местные администрации, считает депутат Анапы и председатель Комитета по вопросам санитарно-курортного комплекса Николай Морарь:

«Эксперимент по курортному сбору в Анапе, на мой взгляд, получил позитивный опыт. Но есть сложности с целевым расходованием средств. Муниципалитеты ограничены определенными видами работ. Например, в том же благоустройстве – могут закупить в парк новые лавочки или спортивный инвентарь, но не имеют право на деньги курортного сбора провести там ливневую канализацию или провести уличное освещение. Получается, что на такие капитальные изменения муниципалитет должен добавлять собственные средства. А это дополнительная нагрузка на местный бюджет», – считает депутат.

По его мнению, необходимо дать больше полномочий муниципальным властям, поскольку созданием и модернизацией туристической инфраструктуры должны заниматься на местах. К решению проблем можно подключить местных жителей и распределять средства на конкурсной основе.

Начиная с 2019 года на доходы с курортных сборов в Анапе удалось благоустроить «Сквер 80-летия Краснодарского края» в Супсехе, оборудовать детские площадки в сквере имени Гудовича и парке «Ореховая роща», а также спортивные площадки в общественных местах.

Изначально инициатива предусматривала, что максимально фиксированная ставка по курортному сбору составит не более 100 рублей. Пока про повышение цен не объявляли, но, скорее всего, в следующим году ставку увеличат, поскольку внутренний туризм значительно расширил турпоток из-за закрытых границ, инфраструктура нуждается в более комплексной помощи.

Ставропольский край – самый дорогой

На Ставрополье курортный сбор ввели также в 2018 году, там он действует в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В отличие от других регионов, участвующих в эксперименте, на Ставрополье сразу ввели максимальную ставку в 50 рублей с человека в сутки. Только в 2022 году от туристического налога освободили жителей края. С 2018 года в региональную казну поступило 904 миллиона рублей в рамках сбора.

Инициативу о продлении курортного сбора еще на пять лет также предложили власти Ставропольского края. По их мнению, эксперимент показал себя успешно.

Практически сразу с принятием инициативы руководители отелей в Ставропольском крае выступили против туристического сбора. Основной претензией был излишний бюрократизм, который замедлял работу. По итогам 2018 года, почти 3 % отдохнувших (2,5 тысячи человек) отказались платить новый налог. В отношении них были применены штрафные санкции.

Правозащитник из Ставрополья Георгий Легкобитов считает, что законодатели не верно трактуют саму формулировку курортного сбора. По мнению эксперта, понятие курорт не стоит отождествлять с туризмом, поскольку это разные вещи. Особенно на территории Ставропольского края, где преимущественно находятся именно бальнеологические здравницы.

«Само слово «эксперимент по курортному сбору» показало лукавство законодателей. Курорт - это медицина и точка. Сбор нужен, при условии, что из закона уберут все туристические коррупционные оставляющие. В самом законе о курортном сборе, прямо указано для чего он нужен, но только не для целевой санитарии и инфраструктуры по сохранению и укреплению здоровья граждан России, как это было при Царе и в СССР. В Ставропольском крае курортный сбор не использовали на курортную инфраструктуру для сохранения и укрепления здоровья граждан России и, тем более, не потрачено ни копейки, на изыскание новых бальнеологических ресурсов», – считает эксперт.

Почти все средства, полученные с курортных сборов в Ставропольском крае, направлены на улучшение комфортной инфраструктуры. В основном это благоустройство местных парков и зон для прогулок.

Историческая справка

Первый курортный сбор был впервые введен постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) от 17 августа 1933 г. «О курортном сборе». Все граждане, кроме военнослужащих и малоимущих, находясь в курортных зонах, должны были платить 3 рубля на «благоустройство курортов и курортное обслуживание».