Россиянам дали совет по выживанию в лесу

«Прежде всего, к походу в лес нужно готовиться. Необходимо иметь при себе средства подачи сигнала, нож, запасы воды и еды. Далее на телефон следует скачать офлайн-карты, с которыми уже можно выйти куда угодно. Также стоит проинформировать МЧС о своем походе, сообщить планируемое время и место прибытия. Ту же информацию необходимо передать и родным, чтобы они могли при необходимости обратиться к спасателям», — перечислил Макеев.