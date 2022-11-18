Как экономить в путешествиях

У опытных туристов всегда есть козырь в рукаве.
Существует множество сервисов и платформ, которые помогают спланировать поездку. Но при всех возможных удобствах проблему с нехваткой средств они не решают. А это, пожалуй, один из ключевых факторов при планировании тура. Спросили опытных путешественников, как сделать поездку максимально выгодной.
Марина Гончаренко, директор департамента Bronevik.com по работе с отелями: Не забывайте о сервисах купонов. В разделе «туры» или «путешествия» зачастую можно найти выгодную скидку.
В некоторых отелях проживание в номере на одного и на двоих может стоить одинаково и выгодно отличаться от другого понравившегося вам объекта. Как правило, такой подход действует в случае, если питание не включено в стоимость проживания. И тут уже выбор за вами: питаться на месте, в отеле или где-то за его пределами.
Марина: В политике продаж многие объекты размещения применяют специальные тарифы на проживание, например, в зависимости от продолжительности вашего пребывания.
Одно из наиболее популярных предложений для городских объектов и не только – это тариф «три ночи по цене двух». Очень часто применяется в период с пятницы по понедельник. Из названия понятно, что по такому предложению с соблюдением всех условий бронирования третья ночь достается гостю в подарок. Также зачастую более привлекательные тарифы предлагаются при бронировании от семи, 14 и более ночей.
Если вы рассматриваете городской сегмент отелей, раннее бронирование может оказаться более выгодным, чем бронирование в последнюю минуту. Например, если у вас в планах, скажем, провести выходные в СПА-отеле, сменить обстановку и уехать на пару дней на машине по близлежащим городам.
Изучите места, которые позволяют комфортно путешествовать с ограниченным бюджетом. Такие, куда дёшево и легко добраться, где более низкая стоимость жизни.
Лилия Волис, создатель и автор путеводителей по прибрежной рыбалке, пишет и снимает видеоролики о путешествиях: Например, в Таиланд авиабилеты стоят дорого, но аренда дома напрямую у местных стоит дешевле и уровень жилья по качеству будет выше, чем на Шри-Ланке. Если вы путешествуете с семьёй, поездка на своём автомобиле будет дешевле и удобнее. Плюс это возможность увидеть разные живописные места и городки, в которые вы бы вряд ли заехали на поезде или рейсово.
Апартаменты с посуточной арендой – ещё один вариант хорошо сэкономить, особенно в сезон. Да, возможно, там нет гостиничного сервиса, но есть много других преимуществ.
Например, большая площадь апартаментов, местоположение, возможность самостоятельно приготовить что-то, разместиться всей семьёй и при этом заплатить значительно меньше, чем в отеле. Уровень апартаментов в краткосрочную аренду по всей России с каждым годом всё лучше и лучше.
Марина: В эпоху диджитал многие отдают предпочтение самостоятельной организации поездки. Но всё же в популярных массовых направлениях, особенно когда речь идёт о длительном отдыхе, хорошо сэкономить поможет бронирование тура. Туроператоры выкупают так называемые «блоки» мест в отелях по оптовым ценам, и тур в сезон может оказаться выгоднее.
Пожалуй, самый важный совет для путешествия с ограниченным бюджетом. Конечно, это дополнительные расходы, но вы поблагодарите себя за то, что застраховались на случай отмены поездки или болезни.
Лилия: Возможно, погода не всегда будет солнечной, но выбранное вами направление будет гораздо менее загруженным и переполненным. Вы не только сэкономите много денег, но и получите более тихий и приятный отдых без толп туристов. У меня был совершенно потрясающий опыт знакомства с Венецией в октябре. Погода стояла тёплая, а вот туристов почти уже не было. У меня была возможность сидеть на полупустой набережной с бокалом шприца.
Лилия: Роуминг данных или оплата Wi-Fi за рубежом часто разорительны. Один из способов сэкономить деньги во время путешествия – купить местную SIM-карту. Но будьте внимательны и покупайте только в официальных офисах. Продавцы часто обманывают, продавая по завышенной цене меньший пакет интернета. Такая ситуация у нас сложилась в Египте, когда мы купили 5 Гб за $ 30, которые закончились в тот же день при использовании простого мессенджера.
Воспользуйтесь общественным транспортом и купите собственный входной билет (при необходимости), возьмите напрокат аудиогид.
Порой самостоятельный поход оказывается увлекательнее, чем двухчасовая индивидуальная экскурсия. Но не забывайте, что посещение таких мест нужно планировать заранее, иногда за месяц, так как зачастую всё распродаётся онлайн.