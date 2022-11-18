Как экономить в путешествиях

У опытных туристов всегда есть козырь в рукаве.

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Существует множество сервисов и платформ, которые помогают спланировать поездку. Но при всех возможных удобствах проблему с нехваткой средств они не решают. А это, пожалуй, один из ключевых факторов при планировании тура. Спросили опытных путешественников, как сделать поездку максимально выгодной.

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Марина Гончаренко, директор департамента Bronevik.com по работе с отелями: Не забывайте о сервисах купонов. В разделе «туры» или «путешествия» зачастую можно найти выгодную скидку.

Изучайте условия пребывания

В некоторых отелях проживание в номере на одного и на двоих может стоить одинаково и выгодно отличаться от другого понравившегося вам объекта. Как правило, такой подход действует в случае, если питание не включено в стоимость проживания. И тут уже выбор за вами: питаться на месте, в отеле или где-то за его пределами.

Обращайте внимание на тарифы

Марина: В политике продаж многие объекты размещения применяют специальные тарифы на проживание, например, в зависимости от продолжительности вашего пребывания.

Одно из наиболее популярных предложений для городских объектов и не только – это тариф «три ночи по цене двух». Очень часто применяется в период с пятницы по понедельник. Из названия понятно, что по такому предложению с соблюдением всех условий бронирования третья ночь достается гостю в подарок. Также зачастую более привлекательные тарифы предлагаются при бронировании от семи, 14 и более ночей.

Бронируйте заранее

Если вы рассматриваете городской сегмент отелей, раннее бронирование может оказаться более выгодным, чем бронирование в последнюю минуту. Например, если у вас в планах, скажем, провести выходные в СПА-отеле, сменить обстановку и уехать на пару дней на машине по близлежащим городам.

Тщательно выбирайте страну

Изучите места, которые позволяют комфортно путешествовать с ограниченным бюджетом. Такие, куда дёшево и легко добраться, где более низкая стоимость жизни.

Лилия Волис, создатель и автор путеводителей по прибрежной рыбалке, пишет и снимает видеоролики о путешествиях: Например, в Таиланд авиабилеты стоят дорого, но аренда дома напрямую у местных стоит дешевле и уровень жилья по качеству будет выше, чем на Шри-Ланке. Если вы путешествуете с семьёй, поездка на своём автомобиле будет дешевле и удобнее. Плюс это возможность увидеть разные живописные места и городки, в которые вы бы вряд ли заехали на поезде или рейсово.

Рассматривайте альтернативные варианты жилья

Апартаменты с посуточной арендой – ещё один вариант хорошо сэкономить, особенно в сезон. Да, возможно, там нет гостиничного сервиса, но есть много других преимуществ.

Например, большая площадь апартаментов, местоположение, возможность самостоятельно приготовить что-то, разместиться всей семьёй и при этом заплатить значительно меньше, чем в отеле. Уровень апартаментов в краткосрочную аренду по всей России с каждым годом всё лучше и лучше.

Обращайтесь за помощью к профессионалам

Марина: В эпоху диджитал многие отдают предпочтение самостоятельной организации поездки. Но всё же в популярных массовых направлениях, особенно когда речь идёт о длительном отдыхе, хорошо сэкономить поможет бронирование тура. Туроператоры выкупают так называемые «блоки» мест в отелях по оптовым ценам, и тур в сезон может оказаться выгоднее.

Купите туристическую страховку

Пожалуй, самый важный совет для путешествия с ограниченным бюджетом. Конечно, это дополнительные расходы, но вы поблагодарите себя за то, что застраховались на случай отмены поездки или болезни.

Путешествуйте в межсезонье

Лилия: Возможно, погода не всегда будет солнечной, но выбранное вами направление будет гораздо менее загруженным и переполненным. Вы не только сэкономите много денег, но и получите более тихий и приятный отдых без толп туристов. У меня был совершенно потрясающий опыт знакомства с Венецией в октябре. Погода стояла тёплая, а вот туристов почти уже не было. У меня была возможность сидеть на полупустой набережной с бокалом шприца.

Купите локальную SIM-карту

Лилия: Роуминг данных или оплата Wi-Fi за рубежом часто разорительны. Один из способов сэкономить деньги во время путешествия – купить местную SIM-карту. Но будьте внимательны и покупайте только в официальных офисах. Продавцы часто обманывают, продавая по завышенной цене меньший пакет интернета. Такая ситуация у нас сложилась в Египте, когда мы купили 5 Гб за $ 30, которые закончились в тот же день при использовании простого мессенджера.

Планируйте экскурсии самостоятельно

Воспользуйтесь общественным транспортом и купите собственный входной билет (при необходимости), возьмите напрокат аудиогид.