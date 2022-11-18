5 моментов, которые обязательно следует проверить перед путешествием

Игнорирование этих вещей может привести к срыву отпуска или деловой поездки.

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В первую очередь перед посадкой в самолет, летящий в другую страну, нужно убедиться о наличии обратного билета. Его часто требуют пограничники многих стран. Более того, если из первого государства путешественник намерен отправиться в другое, то билет на самолет или автобус потребуется и туда.

Отсюда вытекает другое важное требование - визовое. Важно помнить, что не всегда визу можно получить в стране прибытия. Зачастую даже от туристов с так называемыми "сильными" паспортами требуют оформить визу до прибытия. Поэтому обязательно нужно проверить, можно ли въезжать в страну без визы или получить ее по прибытии в аэропорту.

Пандемия коронавируса отошла на десятый план, но некоторые страны мира все еще придерживаются антиковидных ограничений. В этой связи рекомендуется досконально выяснить, требует ли запланированное к посещению государство ПЦР-тесты или сертификаты о наличии прививки.

Не стоит забывать и о туристической страховке. Она позволит не только получить лечение за границей, но и покрыть потерю багажа, отмену или задержку рейса.