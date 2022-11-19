Топ странных и дурацких сувениров по мнению путешественников

“Дареному коню в зубы не смотрят” – чаще всего можно услышать от тех, кто разочарован полученным подарком. “Рамблер” выяснил, какие сувениры из путешествий на самом деле разочаровывают одариваемых.
Пожалуй, один из самых распространенных сувениров, который можно найти в любом хоть мало-мальски туристическом месте – это магнитики. Пластиковые, керамические, деревянные, бронзовые – каких только нет! Вот только при всем их разнообразии далеко не всем хотелось бы получить их в подарок. Например, коллегам.
“Лучше устройте вкусный завтрак, чем какие-то непонятные магниты, которые потом засовывают в дальний угол рабочей тумбочки”.
“Лично меня уже задолбали эти магниты”.
“Я считаю, что магниты нужны только самим путешествующим - на память о стране, где побывал”.
“НЕНАВИЖУ всякие статуэтки, сувенирчики и т.д. Сама никому на привожу, а когда привозят мне, то мило улыбаюсь, а потом выбрасываю. Эти пылесборники мне поперек горла”.
“Еще бесполезный сувенир это различные фляжки и пепельницы...Дома их уже много и как оказалось нам они не нужны стали…”
Кто-то откладывает покупку сувениров на потом, а кто-то, даже внимательно выбирая, совершает ошибку. Вот и российские путешественники рассказали о своих самых неудачных приобретениях “на память”.
“Были неудачные покупки, конечно, куда ж без этого, например, хваленые желтые натуральные мочалки на Родосе купила всей семье – при намачивании они разлагаются на мелкие составляющие (только сток забивать)”.
“Из Стамбула привезла гранатовый чай (купила на Египетском базаре). Недешево:)) Пришли гости – я гордо им – сейчас гранатовым чаем из Самого Стамбула угощу. Заварила этот порошок – по лицам поняла – что-то не так. Меня спросили – Оля, а этот юппи у тебя еще из 90-ых остался?:))”
“У меня на покупку ерунды иммунитет, зато муж – увлекающаяся натура... В результате: Абхазия–- выкопанный и спрятанный от таможенников в чемодане самшит (не прижился), Египет – тот же желтый чай (лежит уже год, хорошо хоть от покупки "натуральных" аромамасел удалось отговорить). А на первом месте по ненужности – грязь ))) купленная на экскурсии на Таманский полуостров, вспомнили об этой покупке только следующим летом, обнаружив под ванной заплесневевший пакет”.
“О неудачных сувенирах друзья рассказывали: привезли глиняный барабанчик из Туниса - там отличный был барабанчик, звонкий такой, а в Москве он постоял несколько месяцев, да и раскрошился. То ли климат не тот, то ли барабан одноразовый”.
Тема подарков, привезенных из долгожданных отпусков, оказалась горячей. В пылу обсуждения высказались те, кто решительно настроен против сувенирной политики. И далеко не все их поддерживают.
“Мне чужие сувениры тоже совершенно ни к чему. Сама другим никогда не привожу. На одной работе коллега прилюдно обиделась, что никаких сувениров”.
“Если сказать, что я не люблю сувениры, это будет враньем, т.к. я их просто ненавижу. Не люблю, когда привозят и когда дарят эту дрянь. Я до сих пор не понимаю, зачем они вообще нужны, и зачем их изготавливают? Это относится к любым сувенирам, которые, как правило, во многих семьях, почему-то, любят расставлять в большом количестве на книжных полках, да так, что и книжку достать неудобно”.
Но тех, кто не намерен отказываться от одаривания близких, все-таки оказалось больше. И большая часть из них путем проб и ошибок пришла к выводу, что нужно в первую очередь думать не о факте подарка, а о том, кому он предназначен. И включать прагматизм.
“Просто при выборе сувениров надо учитывать интересы конкретного человека. Я знаю, кто будет рад необычной рамке для фото (потому что любит разные рамки и сам их делает), кто обрадуется маслу для тела или мылу, и т.д. Магнитики вот никогда не привожу”.
“Если людей много очень, то лучше ничего не везти, так как на всех не мешками же тащить, а угостишь нескольких - другие обидятся”.
“Везу только полезные вещи, или то, что просят. Например, шоколад из Цюриха – это ведь совсем другое дело ! Везу и себе, и в подарок. Женщины просто визжат, получив такой подарок”.
“Пробовали привозить родителям оливковое масло - оно также стояло у них без применения (за 1,5 года израсходовано меньше полбутылки), потому что "жалко". Сейчас уже плюнули, перестали возить, лучше себе дополнительно чего-нибудь вкусного захватим”.