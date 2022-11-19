Топ странных и дурацких сувениров по мнению путешественников

“Были неудачные покупки, конечно, куда ж без этого, например, хваленые желтые натуральные мочалки на Родосе купила всей семье – при намачивании они разлагаются на мелкие составляющие (только сток забивать)”.



“Из Стамбула привезла гранатовый чай (купила на Египетском базаре). Недешево:)) Пришли гости – я гордо им – сейчас гранатовым чаем из Самого Стамбула угощу. Заварила этот порошок – по лицам поняла – что-то не так. Меня спросили – Оля, а этот юппи у тебя еще из 90-ых остался?:))”



“У меня на покупку ерунды иммунитет, зато муж – увлекающаяся натура... В результате: Абхазия–- выкопанный и спрятанный от таможенников в чемодане самшит (не прижился), Египет – тот же желтый чай (лежит уже год, хорошо хоть от покупки "натуральных" аромамасел удалось отговорить). А на первом месте по ненужности – грязь ))) купленная на экскурсии на Таманский полуостров, вспомнили об этой покупке только следующим летом, обнаружив под ванной заплесневевший пакет”.



“О неудачных сувенирах друзья рассказывали: привезли глиняный барабанчик из Туниса - там отличный был барабанчик, звонкий такой, а в Москве он постоял несколько месяцев, да и раскрошился. То ли климат не тот, то ли барабан одноразовый”.