Где отдохнуть с ребенком: 5 мест для комфортного отпуска

Самые теплые воспоминания у нас, как правило, связаны с детством. В это время мы много проводим времени с родителями и со своими мечтами. Сегодня у многих из нас уже есть свои дети, и отличный вариант побыть вместе — отправиться в совместный отпуск.

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Залог хорошего отдыха с ребенком — комфортная инфраструктура и возможности для развлечений. Никто не любит скуку, а дети тем более. Поэтому нужно организовать как можно больше интересных, но безопасных активностей. Вместе с Яндекс Путешествиями мы подготовили подборку мест в России идеальных для путешествий с ребенком.

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«Марьин остров» и Алтай

Алтай — это сочетание живописных пейзажей и чистого горного воздуха, который оказывает исцеляющее действие на каждого. Важный факт про местный климат: здесь очень много солнечных дней, около 250. Эко-курорт «Марьин остров» считается первым оздоровительным курортом республики. Родители могут порадовать себя здесь специальными SPA-программами. Есть бассейны для взрослых и для детей под открытым небом. В ресторане можно попробовать местные полезные блюда из натуральных продуктов. При курорте работает также детский клуб «Радомир», в котором дети обучаются в группах под руководством воспитателей и аниматоров узнают природу, развиваются физически и морально.

«Океан» и Каспийское море

Избербаш — один из самых популярных городов-курортов в Дагестане. Расположившись на берегу Каспийского моря, курорт привлекает большое количество туристов не первый год. Здесь можно попробовать огромное количество дагестанских блюд, а также полакомиться местными фруктами и овощами — они тут недорогие, но очень вкусные. Гостиница «Океан» расположена на первой береговой линии. Здесь часто отдыхают большие семьи, отель для этого приспособлен. Естественная морская гавань позволяет купаться даже самым маленьким, кроме того, на территории отеля есть открытый бассейн. Для детей на территории гостиницы создана детская площадка. Для любителей водных аттракционов в шаге от отеля находится городской аквапарк. Одна из самых важных культурных достопримечательностей города — Даргинский Государственный Драматический театр им. О. Батырая. Так что при желании можно разнообразить морской отдых культурными мероприятиями. Для самых активных подойдут экскурсии по всему Дагестану, они здесь часто проводятся.

«Андерсен» и Домбай

Одно из лучших мест для любителей лыж — горный хребет Домбай. Небольшой поселок с таким же названием удивляет красотой дикой природы. Горнолыжный потенциал этого места выявили еще в середине прошлого века, и с тех пор поток любителей этого спорта в поселок не прекращается. В последнее время здесь так же хорошо развивается детское направление: теперь горные лыжи доступны детям с малого возраста. Причем развлечения для всей семьи можно найти и летом, ведь здесь есть, на что посмотреть. Это и прекрасные водопады, и цветущие поляны, красотой не уступающие альпийским лугам. Отель «Андерсен» находится в нескольких минутах ходьбы от кресельного подъемника № 1 в поселке Домбай, так что можно не тратить время на снятие лыж и отправляться на трассу в полной экипировке. В отеле много намеков на всеми любимого датского сказочника: кованые сувениры, большие настенные часы и уютные кресла, в которых хочется расположиться и читать «Принцессу на горошине» или «Гадкого утенка», глядя на пушистый снег. С особым вниманием здесь относятся к детям: есть детское меню, игровая комната, также можно воспользоваться услугами няни, а в номерах есть люльки.

«Арфа» и Черное море

Получить бронзовый загар и от души покататься на всевозможных аттракционах можно в поселке Сириус. Здесь для этого есть все: море, черноморские пляжи и развлекательная инфраструктура для взрослых и детей. Название отеля «Арфа» перекликается с его стилем: каждый номер, как и вся территория комплекса, ухожены и выдержаны. Номерной фонд тоже большой: есть варианты с видами и на море, и на горы, и на внутренний сад. После пляжных развлечений дети могут отправиться в игровую комнату или детский клуб. Отель предоставляет услуги нянь, так что можно отдать детей в профессиональные руки и отправиться в хаммам, сауну или салон красоты. В Сириусе находится Сочи Парк, один из крупнейших развлекательных парков России. Здесь есть и водные аттракционы, например, «Морской конек» или «Буян» для всей семьи, и веревочные аттракционы, например, «Джунгли».

Экоферма «Нестеровых» и деревня Петраково