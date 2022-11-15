Мужчина нашел способ бесплатно взять большой рюкзак в самолет

Пассажир самолета втайне от сотрудников аэропорта, которые контролируют выход на посадку, попал в самолет с большим рюкзаком. Способ обойти правила авиакомпании сняли на видео, ролик появился в TikTok .

На кадрах видно, как стоящий у выхода на посадку мужчина в сером джемпере, который он натянул поверх надетого на плечи большого рюкзака, предъявляет посадочный талон для проверки. Не подозревающая об уловке сотрудница аэропорта отдает пассажиру документы обратно и пропускает его в телетрап. При этом турист также взял с собой на борт еще одну единицу ручной клади — в руках он держит вместительную коричневую сумку.