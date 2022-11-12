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1 час назад

Выяснилось, как вас может обмануть официант

Секрет Фирмы

Сфера ресторанного обслуживания, бывает, производит из себя аферистов, которых хлебом не корми — дай обмануть клиента. Например, правоохранители выявили питерских рестораторов, которые обманывали клиентов так: подсылали к ним дев, которые предлагали выпить, а потом, отвлекая внимание, вводили в терминал оплаты совсем не те цифры, на которые наели и напили клиенты.

Выяснилось, как вас может обмануть официант
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Ресторанные» эпизоды открылись в рамках большого расследования организованной преступной деятельности. А ещё выяснилось, что во многих заведениях продавали палёный алкоголь.

А вот ещё пример: в Магадане в ловушку околоресторанных жуликов попала местная жительница во время организации банкета. Она забронировала стол в одном из питейных заведений — а за это ей предложили внести предоплату 5000 рублей. Ну и всё. Когда банкет прошёл, оказалось, что 5000 рублей нужно платить снова — выяснилось, что по правилам ресторана предоплата не предусмотрена. Не исключено, что обманул женщину нечистый на руку сотрудник общепита.

Вымогатели чаевых

А вот некоторые приёмы, к которым вроде не прокопаешься, но и чистыми их назвать нельзя. Например, некоторые официанты приносят сдачу противными купюрами, которые гость не захочет брать с собой. Или насыпают гору мелочи. Такие деньги вы вряд ли захотите забирать.

Но особенно опасно в ресторанах пить. Тогда вас могут обмануть со сдачей так — возьмут и положат книжечку на стол в слепой, незаметной зоне на столе.

Ещё хитрый официант может использовать скидочную карту в чужом счёте. Клиент отдает полную стоимость, а официант после расчета применяет бонусный инструмент и оставляет себе разницу.

Лайфхаки,
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