Стюардесса раскрыла самые нелепые запросы от пассажиров на борту

Работа бортпроводника интересна многим, но не все понимают, какие сложности и, наоборот, привилегии приносит эта профессия. О странных запросах обычных пассажиров стюардессам читайте в материале "Рамблера".

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Стюардесса авиакомпании Ryanair по имени Эмили рассказала в TikTok о некоторых нелепых просьбах, которые она слышала от пассажиров.

Обеспечение комфорта пассажиров является частью работы бортпроводника, но не все требования разумны, а в некоторых случаях физически возможны.

Так бортпроводница Эмили рассказала, что один пассажир спросил, можно ли открыть окна, потому что ему было слишком жарко. Конечно, открыть иллюминатор на высоте несколько тысяч метров никому не покажется хорошей идеей.

Другой пассажир попросил выключить двигатель самолета, потому что было «слишком шумно».

Еще один пассажир, который боялся высоты, спросил, может ли самолет лететь ниже, а другой нервный путешественник спросил, есть ли у экипажа на борту парашюты на случай катастрофы.

Другой пассажир, который боялся высоты, спросил, может ли самолет лететь ниже, а нервный путешественник спросил, есть ли у экипажа на борту парашюты на случай катастрофы.