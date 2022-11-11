Что нельзя брать в ручную кладь в самолете

В разных авиакомпаниях могут различаться правила провоза ручной клади, однако есть вещи, которые никогда нельзя брать с собой в самолет.

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Острые предметы

Например, к ним относятся ножницы. Если попытаться провезти колющий предмет в ручной клади, сотрудники аэропорта попросят переложить его в багаж либо улететь без него. Некоторые компании допускают с ножницами, размер лезвий которых не превышает 6 сантиметров.

Объем жидкости в ручной клади

В ручной клади можно провозить жидкости, но объем каждой должен составлять не более 100 мл. Причем емкости, в которых они находятся, тоже не должны превышать этот объем. Например, парфюм в бутыльке, который рассчитан на 125 мл, уже запрещен к перевозке, несмотря на то, что жидкости там может быть меньше.

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