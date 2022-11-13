Ничто не портит впечатление о поездке так, как обман на отдыхе. С этим можно столкнуться в любой стране, особенно в туристических местах.

Блогер с ником Natalystev рассказала в TikTok о трех правилах, которых стоит придерживаться, находясь в Коста-Рике, чтобы в вас не распознали туриста. Одно из главных правил – не одеваться слишком вызывающе, это поможет не привлекать лишний раз внимание местных мошенников.

С манерой речи тоже стоить поработать, даже если вы знаете испанский.

Больше лайфхаков о том, как себя вести, чтобы в вас не распознали туриста, смотрите в видео.