Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Как вести себя в Коста-Рике, чтобы сойти за местного: видео

Стелла Шмель

Ничто не портит впечатление о поездке так, как обман на отдыхе. С этим можно столкнуться в любой стране, особенно в туристических местах.

Блогер с ником Natalystev рассказала в TikTok о трех правилах, которых стоит придерживаться, находясь в Коста-Рике, чтобы в вас не распознали туриста. Одно из главных правил – не одеваться слишком вызывающе, это поможет не привлекать лишний раз внимание местных мошенников.

С манерой речи тоже стоить поработать, даже если вы знаете испанский.

Как выглядит столица Катара с высоты птичьего полета

Больше лайфхаков о том, как себя вести, чтобы в вас не распознали туриста, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, где находится самое богатое море в мире.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители