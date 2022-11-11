Россиянам рассказали, куда выгодно поехать на Новый год

Вот уже и 2022 год подходит к концу. Традиционно в последние месяцы года у россиян дел невпроворот: надо и налоги заплатить, и подарки купить, и встречу праздника спланировать — с кем, в чём и где. С последним как раз поможем. Если встреча в тихом семейном кругу не для вас, то пора выбирать направление и покупать путёвки. Цены уже кусаются.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Самыми популярными направлениями на новогодние праздники, по оценкам туроператоров, стали Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. Ну хочется россиянам на солнце погреться, что поделать. Из топа в 2022-м выпала Доминикана. Туда с февраля нет прямых рейсов, поэтому никто и не рвётся.

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Наверху рейтинга Турция и ОАЭ. По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», недорого обойдётся тур в Анталью. За отдых с 29 декабря по 4 января придётся отдать 130 700 рублей на двоих в трехзвёздочном отеле. Стамбул выйдет чуть дешевле — от 129 200 рублей на двоих в отеле с двумя звёздами. В ОАЭ цены примерно такие же, зато погода получше: +26 против турецких +20. Кстати, там ещё и фестиваль шопинга проходит в декабре — можно сделать отдых вдвойне приятным.

В Египте подешевле, но погода холоднее, а вода вообще почти лёд — +12. Зато на Мальдивах и в Таиланде температура что надо. Правда, за приятные глазу виды и тёплую водичку придётся отдать больше 240 000 рублей. Хотя эксперты советуют не затягивать, если соберётесь в Таиланд, — даже за такую цену путёвки разбирают как горячие пирожки.

Да и вообще медлить не стоит. Если вы хотели комфортную цену и большой выбор отелей, то, скорее всего, уже опоздали — бронирование идёт полным ходом. Но нормально разместиться ещё можно — если покупать прямо сейчас.

По словам директора агентства «Корас» Натальи Сахновой, цены на отдых растут не каждый день, а каждый час. Поэтому стоит позаботиться обо всём заранее. «Самый лучший отдых, когда вы можете не переплачивать и спокойно всё выбрать, это когда заблаговременно всё оформляете. Тем более новогодние туры, тем более в сезоне этого года, когда есть проблемы с самолётами», — объяснила она.

А вообще большинство (88,9%) россиян планируют посмотреть на новогодних праздниках родные сердцу просторы. Самые востребованные направления — Москва и Санкт-Петербург. Также в десятку популярных с 29 декабря по 8 января городов попали Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Тюмень и Мурманск. Да и средний чек за перелёт выглядит помягче, чем поездка за границу, — 9200 рублей. В Европу билеты в среднем обойдутся в 38 200 рублей. Согласитесь, разница есть.

Дешевле всего в России слетать в Самару (билет в одну сторону стоит в среднем 6700 рублей), в Калининград (7100) и Казань (7300).