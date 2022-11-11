Сколько стоит организовать эксклюзивную свадьбу в Антарктиде

Провести свадебные мероприятия на краю Земли, оказывается, очень даже возможно. Есть даже специалисты, которые возьмутся организовать все «под ключ». Международная туристическая компания Red Savannah приглашает молодые пары отпраздновать белую свадьбу в белой пустыне.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Свадебные группы численностью до 12 человек собираются в южноафриканском Кейптауне чтобы перелететь на самолете через Южным океан и «приземлиться» на взлетно-посадочную полосу Wolf's Fang в Антарктиде. Начать празднование можно со свадебного завтрака прямо на льду, включая церемонию разрезания торта и бокал шампанского в Snow Lounge. Затем предлагаются различные активности, типа катания на зиплайне, изучения ледяных туннелей и гонок на фэтбайках с толстенными колесами. Отметим, что в Антарктике летом — а в Южном полушарии сейчас наступает лето — солнце не заходит круглые сутки. Своего рода «белые ночи».

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Путешественники, которые проведут в Антарктиде более одного дня, могут остановиться в Echo, совершенно новом полярном лагере, состоящем из шести ультрасовременных «палаток» с окнами футуристического дизайна от пола до потолка. Из них открывается вид на обширные снежные и ледяные просторы и вершины горных гребней на горизонте.

В каждом модуле есть центральное общее пространство и обеденная зона, где подают вкусные блюда, приготовленные из лучших южноафриканских продуктов, естественно, в сочетании с классными винами. Пары, которые хотят расслабиться, могут остановиться в Whichaway Camp на берегу пресноводного озера в оазисе Ширмахер. Здесь для них работает оздоровительный центр и сауна.

Мероприятия на протяжении всего путешествия проводятся под заказ. Вариантов в полной мере ощутить красоту Антарктиды, таких как посещение колонии императорских пингвинов численностью 28 000 особей, прогулки по нунатакам, ледовые и горные восхождения, арктические сафари на грузовиках, туры на Скиду и поездка на Южный полюс для специального пикника с шампанским, десятки и даже больше.