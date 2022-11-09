Турист поделился лайфхаком, как избежать оплаты багажа в аэропорту

Каждый турист знает, как сложно брать с собой в поездку минимум вещей. Особенно неприятно, что за дополнительный багаж приходится платить, а авиакомпании вводят за это огромные поборы.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Поэтому находчивые любители путешествий придумывают лайфхаки и делятся ими в соцсетях. Блогер под ником Elyuka опубликовал ролик, на котором продемонстрировал оригинальный трюк. На кадрах мужчина стоит у стойки регистрации, он небрежно показывает свой билет на посадку и идет на выход к самолету. Через несколько шагов становится понятно, что находчивый пассажир прячет под курткой большой рюкзак.

«Когда не хочешь платить за лишнюю сумку», – подписал видео Elyuka.

Ролик туриста набрал огромное количество просмотров. Пользователи Сети посчитали, что мужчина нашел идеальный способ не платить за дополнительный багаж.