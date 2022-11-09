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1 час назад

Турист поделился лайфхаком, как избежать оплаты багажа в аэропорту

Passion.ru

Каждый турист знает, как сложно брать с собой в поездку минимум вещей. Особенно неприятно, что за дополнительный багаж приходится платить, а авиакомпании вводят за это огромные поборы.

Турист поделился лайфхаком, как избежать оплаты багажа в аэропорту
Фото: Passion.ruPassion.ru

Поэтому находчивые любители путешествий придумывают лайфхаки и делятся ими в соцсетях. Блогер под ником Elyuka опубликовал ролик, на котором продемонстрировал оригинальный трюк. На кадрах мужчина стоит у стойки регистрации, он небрежно показывает свой билет на посадку и идет на выход к самолету. Через несколько шагов становится понятно, что находчивый пассажир прячет под курткой большой рюкзак.

«Когда не хочешь платить за лишнюю сумку», – подписал видео Elyuka.

Ролик туриста набрал огромное количество просмотров. Пользователи Сети посчитали, что мужчина нашел идеальный способ не платить за дополнительный багаж.

Один из подписчиков написал, что проверил лайфхак. Его хотели заставить заплатить 99 долларов за перевес в 600 грамм, тогда он воспользовался этим способом, который на его удивление сработал.

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