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1 час назад

Названы способы снизить тревожность во время путешествий

Москва24

Профессор Стенфордского университета, психиатр Нина Васан назвала семь способов, которые могут помочь снизить тревожность во время путешествий. Об этом она рассказала журналу Travel + Leisure.

Названы способы снизить тревожность во время путешествий
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Путешествия могут вызывать стресс, потому что многие факторы в процессе поездки мы не можем контролировать", – сказала она.

В качестве одного из способов справиться с тревогой Васан посоветовала занять себя чем-нибудь, что вызывает положительные эмоции: почитать книгу, посмотреть фильм или послушать подкаст. Также врач рекомендует на время поездки найти какое-либо занятие, которое поможет отвлечься.

"Выберите какое-либо дело, чтобы занять руки и направить энергию в мирное русло. Это может быть вязание, раскраска, рукоделие, составление писем или ведение дневника. Таким образом вы сможете проявить себя с творческой стороны, использовать время, которое провели в дороге, с пользой и при этом не испытывать стресс", – отметила Васан.

По словам психиатра, приемы пищи во время путешествия тоже могут служить источником дополнительного стресса – возможно, что поесть в привычное время не удастся.

Васан советует позаботиться о себе заранее: взять еду с собой или выбрать подходящие кафе. Она напомнила, что лучше не приезжать в аэропорт или на вокзал в последний момент, чтобы не бояться опоздать и не переживать из-за этого.

По мнению врача, медитации и глубокое, диафрагмальное дыхание также помогут избавиться от стресса.

Помимо этого, стоит больше двигаться, небольшие физические тренировки – пойти пешком вместо поездки на лифте – помогут подготовиться лучше к поездке, добавила психиатр.

В заключение Васан посоветовала всегда иметь запасной план на время поездки и не бояться просить помощи у профессионалов, если невозможно справиться с тревогой самостоятельно.

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