Вас могут не выпустить за границу по этим причинам

Выезд из России в 2022 году резко осложнился. Это и взлетевшие цены на билеты, и отсутствие прямых рейсов и даже запрет на въезд в некоторые страны. Кроме того, из-за частичной мобилизации, границы пересечь не смогли некоторые российские мужчины. Но кроме всех этих проблем вас могут не выпустить и по другим причинам. По каким именно — разбирался «Секрет».

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Вас могут не выпустить за границу. Вот список причин

Видео дня

Сейчас россияне, которые не могли выехать из страны из-за частичной мобилизации, вправе спокойно покинуть страну — но только если у пограничников не найдётся других причин для отказа в выезде. По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, дарованное Конституцией право на беспрепятственный выезд из России может быть ограничено в нескольких случаях.

«Один из частных случаев — ограничение выезда за границу для людей, чья деятельность сопряжена с особо важной или совершенно секретной информацией, составляющей гостайну», — рассказала юрист.

По закону, подобный запрет не может длиться более 5 лет с момента последнего ознакомления человека с секретными документами. Такие же ограничения накладываются и на сотрудников ФСБ, некоторых полицейских, госслужащих и других силовиков. Но, как правило, сюрпризом на границе для них это не становится: при заключении трудового договора они подписывают согласие под этим пунктом.

Другая категория невыездных — это преступники, и прежде всего условно-осуждённые. Спиридонова напомнила, что выезд из страны могут ограничить находящимся под следствием или в статусе подозреваемых.

Также из страны не выпускают призывников, уклонистов от судебных обязательств, должников и банкротов.

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ», — отметила адвокат.

Несмотря на то что в открытом доступе нет единой базы учёта граждан, имеющих ограничение на выезд из России, выход есть. По словам Спиридоновой, в первую очередь стоит зайти на сайт ФССП и поискать себя в базе данных исполнительных производств. То же самое можно сделать и на официальном сайте налоговой.