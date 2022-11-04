Психолог рассказала о пользе путешествий с детьми

По словам эксперта, до двух-трех лет, пока у ребенка не сформировался выраженный интерес к чему-либо, родители путешествуют туда, куда интересно именно им. Но и для детей подобные поездки принесут пользу. Любое путешествие — это тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям.