Психолог рассказала о пользе путешествий с детьми

Доктор психологических наук, нейропсихолог Анна Шавырина рассказала о пользе путешествий с детьми.
По словам эксперта, до двух-трех лет, пока у ребенка не сформировался выраженный интерес к чему-либо, родители путешествуют туда, куда интересно именно им. Но и для детей подобные поездки принесут пользу. Любое путешествие — это тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям.
По словам психолога путешествие дарит ребенку и родителям положительные эмоции, отдых от повседневной рутины.
— Даже если ребенок не понимает всего, что происходит вокруг, он наблюдает за людьми, животными, видит красивую природу, предметы искусства, что непосредственно влияет на его развитие, — отметила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».
Эксперт посоветовала не откладывать поездки до того момента, как ребенок подрастет, а начинать брать с собой детей с раннего возраста.