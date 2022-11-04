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1 час назад

Психолог рассказала о пользе путешествий с детьми

Вечерняя Москва

Доктор психологических наук, нейропсихолог Анна Шавырина рассказала о пользе путешествий с детьми.

Психолог рассказала о пользе путешествий с детьми
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, до двух-трех лет, пока у ребенка не сформировался выраженный интерес к чему-либо, родители путешествуют туда, куда интересно именно им. Но и для детей подобные поездки принесут пользу. Любое путешествие — это тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям.

По словам психолога путешествие дарит ребенку и родителям положительные эмоции, отдых от повседневной рутины.

— Даже если ребенок не понимает всего, что происходит вокруг, он наблюдает за людьми, животными, видит красивую природу, предметы искусства, что непосредственно влияет на его развитие, — отметила она в комментарии изданию «Вести Подмосковья».

Эксперт посоветовала не откладывать поездки до того момента, как ребенок подрастет, а начинать брать с собой детей с раннего возраста.

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