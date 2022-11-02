Туристам дали совет по расчетам за границей «заблокированными» картами

Как пишет интернет-портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) , если до сих пор бронировать дополнительные услуги, включая экскурсии, можно было только во время покупки тура в России, то теперь россиянам предложили оплачивать их из-за границы.

В частности, Anex Tour уже ввела для туристов из РФ онлайн-оплату дополнительных услуг в Турции и ОАЭ с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» или в личном кабинете на сайте туроператора. Для этого туристам нужно обратиться к гиду компании. Последний, забронировав экскурсию, вышлет клиенту СМС на контактный номер телефона или e-mail, где будет ссылка на онлайн-оплату и номер заявки, пароль и логин для входа в личный кабинет туриста. Владельцы «пластика» Сбербанка могут оплатить экскурсию по этой ссылке прямо в личном кабинете приложения «Сбербанк Онлайн».