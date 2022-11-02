Как и почему нужно путешествовать с детьми

Как «расшевелить» мозг, победить осеннюю хандру и сплотить семью.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть», – смело предполагал английский писатель и философ Гилберт Честертон. Переключаясь с рутины на отдых, человеческий мозг эффективнее обрабатывает информацию, новые впечатления помогают его «расшевелить». И это мы еще не говорим о том, что в процессе познания развивается эстетический вкус, а смена обстановки и контекста позволяет справиться с осенней хандрой.

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Вы наверняка замечали, как даже недолгие прогулки приводят к тому, что по возвращении домой находятся простые решения проблем. Увеличение «мощности» мозга происходит как у взрослых, так и у детей. Многие родители отмечали, что по возвращении из небольшого путешествия ребенок начинает говорить новые слова. Это как раз следствие того, что мозг получил стимул, ускоривший его созревание. И один из первых вопросов, который встает перед родителями: с какого возраста ребенок может путешествовать с ними?

Психологи считают, если ребенок здоров, а у родителей есть ресурс и желание путешествовать, то можно отправляться в совместное путешествие сразу после выписки из роддома. Однако педиатры не рекомендуют до полутора месяцев новорожденному и его маме посещать места скопления большого количества людей из-за слабости иммунитета.

По словам доктора психологических наук, нейропсихолога, детского практикующего психолога и доцента кафедры корпоративной культуры факультета менеджмента университета «Синергия» Анны Шавыриной, «до двух-трех лет, пока у ребенка не сформировался выраженный интерес к чему-либо, родители путешествуют туда, куда интересно именно им». Интересно поехать на озеро Байкал, и они едут на Байкал, на Черное море – значит, на юг.

Путешествие – это еще и тренировка навыка быстрой адаптации к любым условиям. Психолог и основатель бренда Seven Pieces Ирина Леонова предлагает взять взрослым на заметку утверждение: «чем чаще вы посещаете новые места, тем быстрее адаптируется ваш мозг, и тем меньше стресса в жизни вы испытываете».

«А зачем брать с собой маленького ребенка, если он ничего не поймет?» – зачастую спрашивают родители психолога.

«Путешествие необходимо не маленькому ребенку, а родителям, – отвечает Анна Шавырина. – Ребенку нужны отдохнувшие мама и папа, которые получили положительные эмоции, а не погрязли в рутине ухода за малышом. И даже если ребенок не понимает всего, что происходит вокруг, он наблюдает за людьми, животными, видит красивую природу, предметы искусства, что непосредственно влияет на его развитие. Не нужно откладывать удовольствие от путешествия до момента, когда ребенок вырастет».

По наблюдениям психологов, у детей, которые часто путешествуют, лучше развиты речь, память, мышление и фантазия. Они общительнее других и нередко становятся лидерами среди сверстников, увлекая их красочными, эмоционально окрашенными рассказами о своих поездках с родителями. Им чужды скука и уныние. «Кроме того, желание познавать мир, равно как и жажда знаний, будут залогом успешной учебы и профессионального роста во взрослой жизни», – отмечает специалист Леонова.

Главное, все предусмотреть, чтобы поездка была комфортной.

«Если ребенку только введен прикорм, рекомендуется взять с собой привычную еду хотя бы на два-три дня, а вот гигиенические средства купить на месте, – рассказывает Шавырина. – Продумать развлечения в дороге (игрушки, книжки, аудио-сказки), позаботиться о комфортном для всех средстве передвижения. Если в месте, которое вы планируете посетить, много лестниц, то взять слинг, а если ребенок не любит долго сидеть в коляске, а ходить будете много, то берите для него самокат».

Не менее важный вопрос – куда путешествовать с ребенком? «Если ребенок маленький, и родителям страшно начинать, то лучше устроить тур выходного дня в ближайший город, – рассуждает Анна Шавырина. – Так и родителям будет спокойнее, и ребенок привыкнет к активности семьи».

Не обязательно сразу отправляться за тридевять земель – красивые места и новые впечатления можно найти рядом с Москвой, в ближнем Подмосковье. Несмотря на стремительную урбанизацию столичного региона, здесь есть много заповедных мест. Кроме того, каждый найдет для себя что-то интересное: архитектуру, кухню, развлечения и т. д.

Например, недалеко от Москвы, в Балашихе есть озеро в форме сердца. Туда нередко приезжают любители неординарных локаций для фотографий. А если отправиться всей семьей за 15 километров к югу от Москвы, в Домодедово, то можно увидеть рукотворные пещеры-каменоломни. Они сохранились с XIII столетия. Одна из пещер – Сьяны – самая крупная в Московской области. Эта информация наверняка будет полезна детям младшего школьного возраста, изучающим «Окружающий мир».

А знаете ли вы, что Красногорск, который сегодня называют столицей Подмосковья, до 1932 года был маленьким поселком Баньки? А сейчас это большой город, на окраине которого выстроен Дом Правительства Московской области. Рядом находится станция метро «Мякинино» – первая станция метро в Подмосковье. Об этом тоже интересно будет узнать ученикам начальных классов.

Когда детям больше трех лет, у них уже, скорее всего, есть собственные интересы. Поэтому стоит включить в программу места, выставки, мероприятия, которые понравятся ребятам. Если ребенка интересует транспорт, можно посетить с ним музеи техники, железной дороги и другие.

«Каждое новое место – стресс для мозга, при котором он затрачивает еще больше энергии на анализ информации, – объясняет психолог Ирина Леонова, – но это и позволяет образовываться новым нейронным связям в мозге ребенка».

Много полезного и интересного найдется всего в 20 километрах от столицы – в Лобне. Там есть даже своя Красная Поляна. В позапрошлом столетии купец Козьма Крестовников привез туда из Москвы пряжу и создал ткацкое производство. Потом в селе Киово – так называлась Лобня в стародавние времена – построили баню, казарму и торговую лавку, и село стало рабочим поселком. А в город он превратился в год полета Гагарина в космос – в 1961-м.

Сейчас в Лобне есть микрорайон под названием Красная Поляна. Во время Великой Отечественной войны наши войска остановили там нацистов и не позволили им завоевать столицу.

Самая известная достопримечательность сегодняшней Лобни – башня Шухова. Ее построили в 1918 году. Высота ажурной башни – 40 метров.

Все это можно рассказать детям до поездки в Лобню. Психолог Ирина Леонова советует молодым родителям: «О ваших планах важно говорить ребенку немного заранее, чтобы вызвать интерес, а также для того, чтобы у ребенка был план действий и ощущение безопасности».

Детям старшего школьного возраста вместе с родителями можно поехать на каникулы в подмосковный город Щелково. Там со знаменитого военного аэродрома на Дальний Восток в 1936 году стартовал экипаж летчика Чкалова. А сегодня жилые многоэтажки Щелково украшают граффити с портретами знаменитых летчиков и космонавтов.

На площади Ленина в центре города вы обнаружите модерновый дом, построенный в начале XX века. Говорят, возводили его специально для Елисеева, богатого владельца одноименных магазинов на Тверской в Москве и Невском проспекте в Петербурге. Поэтому в народе приметный дом в Щелково называют трактиром Елисеева.

На набережной Серафима Саровского рядом с церквями, отливающими золотом куполов, строится Щелково-Сити. А на окраине, на улице Циолковского, достопримечательностями стали обычные хрущевки-пятиэтажки. В одной из них жил с семьей космонавт Юрий Гагарин, а в другой – Владимир Комаров…

Путешествия с детьми не только отражаются на подрастающем поколении, но и на отношениях между родителями и детьми. По словам Ирины Леоновой, совместные сборы, предвкушение поездки, пусть даже не далекой, сплачивают семью. «Хорошо, когда родителям самим хочется познать что-то, увидеть новые места, лучше изучить историю города, потому что, когда у взрослого есть неподдельный «детский» интерес, родитель способен заинтересовать и ребенка», – уверена психолог.