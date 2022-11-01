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49 минут назад

Куда можно дешево улететь из Калининграда

РИА "ФедералПресс"

Росавиация субсидирует полеты из Калининграда. Билеты по льготным ценам можно будет купить в семь городов страны, говорится в сообщении ведомства.

Куда можно дешево улететь из Калининграда
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242», – сообщает Росавиация.

По специальному тарифу можно будет летать из Калининграда в Махачкалу, Самару, Нижний Новгород, Пермь, Иваново, Псков. Кроме того, речь идет о рейсах из Новосибирска в Калининград.

Также Росавиация субсидирует полеты и из других субъектов РФ. В ведомстве уточнили, что в России на реализацию программы субсидирования региональных воздушных перевозок в 2023 году из федерального бюджета выделено 9 млрд рублей.

Лайфхаки,Росавиация,Правительство РФ,
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