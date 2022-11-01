Каким именем стюардессы называют ненавистных пассажиров

Не секрет, что у стюардесс есть свой кодовый профессиональный язык, с помощью которого они общаются между собой при пассажирах. Так, они могут обсудить их внешность, состояние, а также поговорить на личные темы, чтобы не смущать клиентов авиакомпании.

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Стюардессам нельзя в открытую хамить пассажирам, и даже если перед ними будет авиадебошир, они будут обращаться с ним вежливо и аккуратно, чтобы не испортить имидж компании. Тем не менее, если в самолете есть люди, которые не нравятся бортпроводникам, они открыто их обсуждают, но заменяют все на кодовые имена и названия. О том, как стюардессы называют пассажиров, которые им не понравились — в материале “Рамблера”.

Стюардесса, которая раньше работала в одной из российских авиакомпаний, рассказала, что если на борт находится пассажир, который их сильно раздражает, то его называют именем Филипп. Это кодовое имя было специально разработано для бортпроводников, чтобы сообщать друг другу о неприятных пассажирах, и при этом не обижать их.

Прозвище Филипп на борту могут получить люди, которые хамят стюардессам, а также те, кто находится в состоянии опьянения. Такое прозвище дают тем, кто пытается учить бортпроводниц, как им надо работать. Однако если вы получите это прозвище, вряд ли вы узнаете, за что именно стюардессы вас так назвали. Вероятнее всего, “вы сделали что-то не так”, заявила стюардесса, описывая ситуации, когда пассажир становится “Филиппом”. Как отметила бортпроводница, если пассажир получил это прозвище, ему стоит ожидать плохое обслуживание во время перелета.

Имя произошло от аббревиатуры на английском языке PILP — passenger I’d like to push (Прим. ред. — пассажир, которого я хочу ударить). Сначала туристов называли этой аббревиатурой, а потом придумали им имя.