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56 минут назад

Стюардесса раскрыла плюсы и минусы работы на борту: видео

Диана Товсепова

Каждый, кто летал на самолете хоть однажды, обращал внимания на бортпроводников — все члены экипажа выглядят безупречно, встречают пассажиров ослепительной улыбкой и профессионально ведут коммуникации с пассажирами.

Многие обычные пассажиры задумываются о том, например, сложно ли хрупким бортпроводницам катать тележку с обедами по салону самолета при турбулентности. Очевидно, не каждый пассажир остается спокойным в этой ситуации, а членам экипажа приходится еще и работать даже в моменты сильной турбулентности. Однако, у работы в небе есть и другие минусы.

Стюардесса с ником @ms_rusha01 рассказала в TikTok о всех плюсах и минусах работы бортпроводником. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Почему на самом деле стюардессы держат руки за спиной

Ранее мы писали о том, как лучше знакомиться с экипажем.

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