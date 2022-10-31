Каждый, кто летал на самолете хоть однажды, обращал внимания на бортпроводников — все члены экипажа выглядят безупречно, встречают пассажиров ослепительной улыбкой и профессионально ведут коммуникации с пассажирами.

Многие обычные пассажиры задумываются о том, например, сложно ли хрупким бортпроводницам катать тележку с обедами по салону самолета при турбулентности. Очевидно, не каждый пассажир остается спокойным в этой ситуации, а членам экипажа приходится еще и работать даже в моменты сильной турбулентности. Однако, у работы в небе есть и другие минусы.

Стюардесса с ником @ms_rusha01 рассказала в TikTok о всех плюсах и минусах работы бортпроводником. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.