Как правильно выбрать горнолыжную маску для лица

Просто прийти в магазин и купить любую понравившуюся маску у вас не получится.

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На чем бы вы ни катались в горах, вам обязательно надо видеть, куда вы едете. В противном случае катание будет некомфортным и небезопасным для вас и окружающих. При, казалось бы, объективной важности горнолыжной маски многие райдеры и любители гор даже не задумываются о ее приобретении. Либо не понимают, как выбрать её правильно. Давайте разбираться, вопрос-то актуальный. Ниже вас ждёт много интересного, приготовьтесь и запаситесь терпением.

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В основном мы будем использовать перечисление фактов и нюансов, чтобы не забивать вам голову лишней информацией и теми тонкостями, которые нужны для прорайдеров на чемпионатах мира.

Зачем нужна маска

На этот вопрос легче всего ответить простым перечислением общепонятных принципов:

Что важно учесть при выборе

У всех есть муки выбора: «Ой, мне цвет не нравится», «А есть такая же, но с агрессивным дизайном?», «А рентгеновское зрение включено в стоимость?». Как бы то ни было, перед походом в магазин вам понадобится знать следующее.

С учётом этой простую информацию, вам будет легче сориентироваться в том обилии масок, которые можно найти в любом магазине спортивного оборудования. А покуда нам известны основы выбора, имеет смысл глубже окунуться в каждый из пунктов.

Уже больше 10 лет я использую только модель EG2 от Electric, меняя в ней линзы и оправы. Сейчас у меня две оправы, которых обычно хватает на три-четыре сезона, в зависимости от использования. Я очень не люблю кататься без маски и всегда слежу, чтобы она была с собой, а ещё как минимум две линзы на случай перемены погоды. С неправильной линзой эксплуатировать маску будет невозможно. А ещё в случае падения в маску набивается снег, и зимой на улице она уже не высохнет. Поэтому сменная линза или маска в сборе — правильное решение многих проблем.

Цвет и степень затемнения линзы

Через маску с правильно подобранным цветом линзы вы увидите трассу контрастнее, понятнее в тенях и по глубине объектов и избавитесь от отражённых солнечных бликов.

Итак, приступим:

Теперь стоит уделить внимание и пропускной способности маски, поскольку это тоже имеет вес. В погоне за оптимальным видением рельефа вам может помочь простой приём — чуть приглушить солнце, для чего и придумано «затемнение». Существует специальный индекс, который назвали VLT (Visible Light Transmission), его принято указывать в процентном соотношении и делить на категории от 0 до 4, в зависимости от объёма пропускания света.

Понять пропускную способность просто, записывайте формулу. Чем ниже процент, тем меньше света маска пропускает. И, соответственно, наоборот.

Помимо индекса VLT, с излишками солнечного света призваны бороться и зеркальные покрытия на внешней поверхности линзы. Их задача проста – приглушить световые блики и добавить контрастность рельефу.

Осознавая, что для комфортного нахождения в горах и по всем правилам понадобится иметь несколько отдельных масок, производители стали выпускать маски, которые имеют систему сменных линз и возможность применения специальных фотохромных фильтров.

Форма маски

Нет такой маски, которая не ограничивала бы угол обзора на 100%. В связи с этим перед брендами и технологами стоит задача минимизировать ограничения по максимуму. На сегодняшний день доступно большое количество моделей, которые дают широкий обзор и при этом не искажают реальность. Собственно, форма маски и отвечает за это в первую очередь. Из всего обилия можно выделить следующие типы.

Дать однозначный ответ на вопрос: «Какую форму лучше выбрать?» не получится. В первую очередь определиться вам с выбором поможет доступный бюджет на покупку, а после – погоня за стилем.

Сочетание со шлемом

Нельзя отрицать то, что первостепенное значение в подобных вещах заключается в качестве самой линзы, а уже после — во всём остальном. Одновременно с этим даже самая технологичная горнолыжная маска может вам не подойти. Она, по сути, и не обязана. Таким образом, становится понятно, что примерка крайне важна.

Дополнительные характеристики и свойства масок

Горнолыжная маска сейчас — высокотехнологичный элемент экипировки для зимних видов спорта. С этим сложно не согласиться при вышеописанном. При этом «плюшки» не заканчиваются, и существует ещё несколько, о которых имеет смысл упомянуть.

Поляризация

Наличие этой опции было по достоинству оценено райдерами и любителями горного катания по всей планете. Поляризационное свойство фильтра позволяет практически полностью избавиться от «паразитных» бликов, отражённых от снега. При поляризации ваши глаза не будут испытывать дополнительной нагрузки, а видеть трассу вы будете максимально хорошо.

Anti-fog и дополнительная вентиляция

Если вы являетесь постоянным гостем горнолыжных курортов, то точно сталкивались с ситуацией, когда при перепаде температур или попадании тёплого воздуха под маску она начинала запотевать. Будьте уверены, производители в курсе, что такое происходит на постоянной основе, и стараются с этим справиться всеми силами. Например, использование двойных линз способно снизить процент запотевания и улучшить конденсацию влаги. Это стало неким стандартом в индустрии горнолыжных видов спорта, и даже в бюджетном сегменте масок можно найти эту технологию.

В дополнение к двойным линзам при создании масок производители оснащают изделия и дополнительной вентиляцией, а ещё наносят специальные anti-fog покрытия, которые призваны всецело защищать маску от запотевания.

Горнолыжная маска для людей, носящих очки

Казалось бы, ношение очков может сказаться и на выборе маски для катания в горах. Это очевидный и логичный вопрос, который может возникнуть. Если верить результатам исследования Росстата в 2020 году, около половины взрослого населения России носит очки или контактные линзы. При этом мужчин, носящих очки — 40,8%, а женщин — 56,7%.