Работа стюардессы не только высокооплачиваемая, это еще и отличная возможность побывать во многих странах. Кроме того, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы и раннюю пенсию (женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50). "Рамблер" расскажет, как стать стюардессой.

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Главные требования для желающих построить карьеру — презентабельная внешность, отличное состояние здоровья и возраст до 30 лет. Длительность обучающего курса составляет всего три месяца и стоит всего 45 тысяч рублей.

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Обязанности стюардессы

уведомление о технике безопасности;

встреча гостей, помощь в поиске места и размещение ручного багажа;

поддержание чистоты в салоне до, во время и после рейса;

прием продовольственных продуктов и предметов гигиены;

разнос еды и напитков;

сдача забытых вещей в отдел находок

оказание психологической поддержки и первой медицинской помощи в случае необходимости;

предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

Стюардесса создает комфортную атмосферу для пассажиров. При этом стюардессы несут такую же ответственность за экипаж, как и пилоты, так как от них требуется корректное выполнение обязательств для безопасного перелета.

Требования к стюардессам

Работа предусматривает нестандартные условия труда и требует высокой стрессоустойчивости и дисциплины.

владение иностранными языками, английский обязателен;

рост и вес в пределах нормы;

умение оперативно реагировать;

отсутствие видимых татуировок и пирсинга;

идеальное состояние здоровья;

хорошая физическая подготовка;

ухоженный внешний вид;

военный билет (для стюардов мужского пола);

владение техникой плавания.

Для работы в бизнес-классе критерии отбора еще выше. Например, предпочтение отдадут той девушке, которая имеет высшее медицинское или психологическое образование или владеет несколькими языками.

Иногда международные авиакомпании требуют, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, так как совмещать личную жизнь и такую работу удается лишь единицам.

Обучение

Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно пройти специальные трехмесячные профильные курсы.

Программа состоит из следующих дисциплин:

аварийно-спасательная база;

уроки плавания (после прохождения сдается испытание);

основы внешности;

курс психологии и с изучением норм поведения в нестандартных ситуациях;

оказание первой медицинской помощи;

авиационный английский;

основы макияжа;

основы сервиса.

В конце обучения будущие члены экипажа сдают аттестацию, для допуска к работе необходимо провести в воздухе 30 часов практики.

Бонусы работы

Помимо официальной зарплаты от 60 тысяч рублей, бортпроводники имеют множество бонусов.