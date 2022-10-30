Работа стюардессы не только высокооплачиваемая, это еще и отличная возможность побывать во многих странах. Кроме того, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы и раннюю пенсию (женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50). "Рамблер" расскажет, как стать стюардессой.
Главные требования для желающих построить карьеру — презентабельная внешность, отличное состояние здоровья и возраст до 30 лет. Длительность обучающего курса составляет всего три месяца и стоит всего 45 тысяч рублей.
Стюардесса создает комфортную атмосферу для пассажиров. При этом стюардессы несут такую же ответственность за экипаж, как и пилоты, так как от них требуется корректное выполнение обязательств для безопасного перелета.
Работа предусматривает нестандартные условия труда и требует высокой стрессоустойчивости и дисциплины.
Для работы в бизнес-классе критерии отбора еще выше. Например, предпочтение отдадут той девушке, которая имеет высшее медицинское или психологическое образование или владеет несколькими языками.
Иногда международные авиакомпании требуют, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, так как совмещать личную жизнь и такую работу удается лишь единицам.
Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно пройти специальные трехмесячные профильные курсы.
Программа состоит из следующих дисциплин:
В конце обучения будущие члены экипажа сдают аттестацию, для допуска к работе необходимо провести в воздухе 30 часов практики.
Помимо официальной зарплаты от 60 тысяч рублей, бортпроводники имеют множество бонусов.