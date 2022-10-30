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1 час назад

Как стать стюардессой

Даша Краснова

Работа стюардессы не только высокооплачиваемая, это еще и отличная возможность побывать во многих странах. Кроме того, персонал авиакомпаний имеет ряд привилегий: скидки на авиарейсы и раннюю пенсию (женщины имеют право выйти на пенсию в 45 лет, мужчины — в 50). "Рамблер" расскажет, как стать стюардессой.

Как стать стюардессой
Фото: unsplash.comunsplash.com

Главные требования для желающих построить карьеру — презентабельная внешность, отличное состояние здоровья и возраст до 30 лет. Длительность обучающего курса составляет всего три месяца и стоит всего 45 тысяч рублей.

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Обязанности стюардессы

  • уведомление о технике безопасности;
  • встреча гостей, помощь в поиске места и размещение ручного багажа;
  • поддержание чистоты в салоне до, во время и после рейса;
  • прием продовольственных продуктов и предметов гигиены;
  • разнос еды и напитков;
  • сдача забытых вещей в отдел находок
  • оказание психологической поддержки и первой медицинской помощи в случае необходимости;
  • предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций.

Стюардесса создает комфортную атмосферу для пассажиров. При этом стюардессы несут такую же ответственность за экипаж, как и пилоты, так как от них требуется корректное выполнение обязательств для безопасного перелета.

Требования к стюардессам

Работа предусматривает нестандартные условия труда и требует высокой стрессоустойчивости и дисциплины.

  • владение иностранными языками, английский обязателен;
  • рост и вес в пределах нормы;
  • умение оперативно реагировать;
  • отсутствие видимых татуировок и пирсинга;
  • идеальное состояние здоровья;
  • хорошая физическая подготовка;
  • ухоженный внешний вид;
  • военный билет (для стюардов мужского пола);
  • владение техникой плавания.

Для работы в бизнес-классе критерии отбора еще выше. Например, предпочтение отдадут той девушке, которая имеет высшее медицинское или психологическое образование или владеет несколькими языками.

Иногда международные авиакомпании требуют, чтобы члены экипажа не состояли в браке, не имели детей, так как совмещать личную жизнь и такую работу удается лишь единицам.

Обучение

Чтобы освоить азы профессии бортпроводника, достаточно пройти специальные трехмесячные профильные курсы.

Программа состоит из следующих дисциплин:

  • аварийно-спасательная база;
  • уроки плавания (после прохождения сдается испытание);
  • основы внешности;
  • курс психологии и с изучением норм поведения в нестандартных ситуациях;
  • оказание первой медицинской помощи;
  • авиационный английский;
  • основы макияжа;
  • основы сервиса.

В конце обучения будущие члены экипажа сдают аттестацию, для допуска к работе необходимо провести в воздухе 30 часов практики.

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Бонусы работы

Помимо официальной зарплаты от 60 тысяч рублей, бортпроводники имеют множество бонусов.

  • 70 дней отпуска;
  • оплата санаторно-курортного отдыха;
  • оплата дошкольных заведений детям;
  • страховки;
  • льготные цены на билеты авиалинии для экипажа и родственников;
  • проживание за счет компании во время обучения;
  • проживание в комфортабельных отелях во время командировок.
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