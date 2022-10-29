Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
4 часа назад

Три причины, почему в самолете хочется спать

Даша Краснова

Во время поездок многих людей начинает клонить в сон. Это очень распространенное явление. "Рамблер" выяснил, почему в самолете настолько хочется спать.

Три причины, почему в самолете хочется спать
Фото: unsplashunsplash

Оказывается, наше желание поспать в самолете или поезде имеет логическое объяснение. Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, что помимо людей и мышей укачивание усыпляет даже некоторые виды мух.

О результатах было рассказано в научном журнале Cell Reports. Люди с давних времен укачивали младенцев на руках, чтобы они быстрее засыпали. Но почему плавные движения настолько сильно расслабляют человеческий организм.

Терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.

Исследования показали, что «убаюкивание» успокаивающим образом влияет на организмы мышей. Но и их мозги не настолько маленькие, чтобы быстро изучить явление. Поэтому ученые перешли на мух дрозофилов.

Они поместили муху на вибрирующую поверхность и наблюдали за ее реакцией. Сначала она активничала и явно не понимала, что происходит. Но потом она начала успокаиваться и, в конце концов, уснула.

Исследователи пришли к выводу, что мухи спят почти так же, как и люди. Более того, после «убаюкивания» муха вела себя гораздо бодрее. При этом внезапно включившийся свет и громкие звуки будят муж так же быстро, как и людей. А еще их сон портится из-за резких запахов. Подобные исследования ученые проводят, чтобы потом вылечить бессонницу.

Однако во время полета на самолете на желание поспать влияет и еще кое-что. Когда самолет начинает набирать высоту, пассажиры испытывают легкую перегрузку, а вместе с ней – небольшой недостаток кислорода. Именно поэтому многих людей на взлете клонит в сон. Но потом все стабилизируется.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители