Три причины, почему в самолете хочется спать

Во время поездок многих людей начинает клонить в сон. Это очень распространенное явление. "Рамблер" выяснил, почему в самолете настолько хочется спать.

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Оказывается, наше желание поспать в самолете или поезде имеет логическое объяснение. Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, что помимо людей и мышей укачивание усыпляет даже некоторые виды мух.

О результатах было рассказано в научном журнале Cell Reports. Люди с давних времен укачивали младенцев на руках, чтобы они быстрее засыпали. Но почему плавные движения настолько сильно расслабляют человеческий организм.

Исследования показали, что «убаюкивание» успокаивающим образом влияет на организмы мышей. Но и их мозги не настолько маленькие, чтобы быстро изучить явление. Поэтому ученые перешли на мух дрозофилов.

Они поместили муху на вибрирующую поверхность и наблюдали за ее реакцией. Сначала она активничала и явно не понимала, что происходит. Но потом она начала успокаиваться и, в конце концов, уснула.

Исследователи пришли к выводу, что мухи спят почти так же, как и люди. Более того, после «убаюкивания» муха вела себя гораздо бодрее. При этом внезапно включившийся свет и громкие звуки будят муж так же быстро, как и людей. А еще их сон портится из-за резких запахов. Подобные исследования ученые проводят, чтобы потом вылечить бессонницу.