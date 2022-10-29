За что россияне полюбили дома на колесах и сколько стоит такое жилье

За последние три года в России почти вдвое увеличился спрос на дома на колесах — сразу по нескольким причинам. В пандемию жилые модули, интегрированные в автомобили, стали для россиян едва ли не единственной возможностью путешествовать, не нарушая правил самоизоляции. В этом году стало труднее выезжать за границу, и россияне начали больше ездить по стране. Автодом можно оборудовать несколькими кроватями, кухней и даже душем, а некоторые переделывают машину в жилье самостоятельно. Жизнь в движении — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Три года назад студентка из Санкт-Петербурга Ксения сменила городскую квартиру на дом на колесах. Она приобрела прицеп-караван, взяла пса по кличке Басти, чмокнула в щеку бабушку и уехала в путешествие по России, которое длится до сих пор. Жизнь в доме-прицепе ее ничуть не смущает. Она работает удаленно (делает визитки и логотипы, преподает видеомонтаж) у подножия Эльбруса, закупает продукты в сельских магазинах Чечни и гуляет с Басти по берегу Баренцева моря. Судя по фото в ее блоге, она совершенно счастлива.

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Ксения такая не одна. В последнее время в соцсетях появляется все больше аккаунтов, где люди рассказывают, как обустраивают мобильные дома для коротких и дальних поездок. Так, Евсей своими руками переделал свой минивэн и еще до пандемии коронавируса объехал полмира, а Татьяна и Алексей купили полноценный дом на колесах и живут в нем постоянно вместе с тремя детьми, кошкой и собакой.

Дом на колесах называют по-разному: автодом, кемпер, караван, RV — от английского recreational vehicle. Конструкции у него тоже могут быть самые разные: одни интегрированы в кузов автомобиля, другие представляют собой прицеп.

Сухопутная яхта и Капитан Василек

Старейший из сохранившихся до наших дней дом для путешествий был построен в Англии в конце XIX века по заказу Уильяма Гордона Стейблза. Стейблз служил хирургом в Королевском флоте, а выйдя в отставку, решил остаток жизни посвятить путешествиям. В 1885 году он сконструировал фургон, который называл сухопутной яхтой, и дал ему имя «Странник».

Длина фургона составляла 5,5 метра, ширина — 1,8 метра, высота — 3 метра, а вес — 2 тонны. Внутри он был отделан красным деревом и имел все, что необходимо джентльмену: диван, письменный стол, комод, даже зеркало. Тянули «Странник» два тяжеловоза — Полли Горошек и Капитан Василек. В поездках Стейблза сопровождали камердинер, кучер, собака породы ньюфаундленд и попугай какаду

Настоящую популярность дома на колесах приобрели после 1908 года: тогда в США был создан Ford Т, первый народный автомобиль. Американцы присоединяли к нему накрытый тентом прицеп, внутри которого размещали кровати, газовую горелку, складную раковину, баки с водой, — и так колесили по стране.

Спустя 20 лет инженер Уолли Байам сконструировал жилой прицеп — трейлер округлой формы, на одной оси, с высоким потолком, чтобы человек внутри мог встать в полный рост. Статью «Как построить трейлер за 100 долларов» он опубликовал в популярном журнале. Кроме сборки прицепов, инженер стал продажей их чертежей — по 1 доллару за штуку. Успех был грандиозный, автодома прочно вошли в повседневную жизнь Америки и Европы, а сам Байам разбогател: только на чертежах он получил 150 тысяч долларов чистой прибыли.

Дом, в котором ездит Брэд Питт

В 2021 году мировой рынок автодомов оценивался в 49 миллиардов долларов. В основном этот сектор представлен небольшими фургончиками типа Volkswagen Transporter T1/T2, который был очень популярен в 1960-х годах и стал одним из символов эпохи хиппи. Но есть и модели, поражающие воображение.

Так, актер Уилл Смит во время съемок живет в личном двухэтажном трейлере стоимостью 2,5 миллиона долларов, в котором кроме спальни и кухни есть гигантская гримерная и гардеробная. Брэд Питт купил в 2015 году 14-метровый трейлер, в котором есть полноценная кухня с холодильником и посудомоечной машиной, спальня с двуспальной кроватью и гостиная с огромным кожаным диваном. А Вин Дизель, который часто берет на съемки детей, оборудовал для них в своем трейлере игровую, а для себя — кабинет с панорамными окнами.

«Тепло, светло и чайник кипит»

В России дома на колесах стали активно продаваться с 2010-х годов. В 2019 году специалисты по автопродажам зафиксировали, что спрос на трейлеры увеличился за год на 25 процентов, в пандемию он подскочил еще на 40 процентов. В этом году интерес к кемперам вырос в мае, накануне сезона отпусков — на 8,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Количество предложений за тот же период увеличилось лишь на 3,6 процента. Больше всего объявлений было размещено в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

«Автодом — очень интересное решение для туризма, — говорит Григорий Бондарь, сотрудник компании «Яхты на колесах». — В период пандемии, например, когда авиасообщение между странами было ограничено, а гостиницы и рестораны закрыты, путешествия на кемпере дали людям возможность отдыхать, не нарушая ограничений. В этом году, при возросших ценах на авиабилеты и закрытых аэропортах, дома на колесах вновь выручают россиян, позволяя посмотреть всю страну, причем самым комфортным образом».

Компания «Яхты на колесах» продает и сдает в аренду автодома с 2009 года, сотрудничая в основном с американскими и европейскими производителями, такими как Adria, Hymer, Carado, Sun Living. Модельный ряд широкий: от так называемых кастенвагенов (домов на базе минивэнов, компактных, маневренных, но с маленькой жилой площадью, которые больше подходят для коротких выездов летом на природу) до огромных альковных, на восемь человек: в них спальня размещена над кабиной водителя, благодаря чему дом вмещает и душ, и гардероб.

Звезда собиралась ездить с автодомом в туры, останавливаясь там, где ей нравится.

Другая запомнившаяся продажа — шестиместный автодом, поставленный на шасси, которыми комплектуются австрийские военные джипы. Кемпер был изготовлен в Германии по чертежам его будущего владельца. На его создание ушло полтора года, а цена составила 300 тысяч евро. Клиенту он нужен был для того, чтобы ездить с друзьями на рыбалку — в такие места, где проходит только экспедиционная техника.

«Чаще всего россияне сегодня приобретают полуинтегрированный автодом, типа Buerstner Limited T 660, в котором жилой модуль расположен за кабиной водителя. Это средний класс среди кемперов: рассчитан на четверых-пятерых, эргономичен, универсален в использовании», — отмечает Григорий.

Внутри автодом оснащен почти как квартира. Есть два бака — для чистой и отработанной воды, два газовых баллона, водонагреватель, бортовые аккумуляторы, которые заряжаются при движении автомобиля. Кроме того, можно разложить несколько одноместных кроватей, имеется обеденный стол, мойка, санузел, шкафчики для вещей. Из последних новинок — все системы управления автодомом могут быть сдублированы на мобильное приложение. «Получается "умный кемпер": вы только встали на стоянку, а в доме уже тепло, светло и чайник кипит», — смеется Григорий.

В таких автодомах россияне отправляются в невероятные поездки. На памяти Григория, например, одна пара ездила на автодоме в свадебное путешествие по Европе, сделав за два месяца гигантскую петлю через Германию, Австрию, Францию, Испанию и Италию. А другой клиент, прилетев в Москву из Владивостока на самолете, приобрел караван и вернулся в нем домой, проехав таким образом всю Россию.

«Буханка» для путешественников

Впрочем, сегодня в России можно приобрести не только автодома-иномарки, но и кемперы отечественного производства. В настоящее время их выпускают около двадцати компаний, среди них — нижегородская «Волга-Трейд», собирающая громадные автодома на базе КАМАЗа и Урала, «Автокемпер Пром» из подмосковной Коломны, который делает жилые модули-вкладыши для различных пикапов, надстройки для «Нивы» и Lada Granta, а также «Автодом» из Ульяновска, совместно с УАЗом создавший первый вариант «буханки» для путешественников. Но чаще всего российские производители делают ставку на компактные и недорогие прицепы — их выпускает примерно половина фирм, специализирующихся на домах на колесах.

«Габариты — три восемьдесят на два метра, высота — метр семьдесят, вес с учетом шасси — 400 килограммов. Для управления им подходит водительское удостоверение категории В, налогом не облагается, отдельной страховки не требует», — описывает прицеп «Свобода» Михаил Лис, руководитель производства и продаж прицепов для путешествий компании «Nextформ».

Основное направление бизнеса для «Nextформ» — производство мебели. Фабрика расположена под Санкт-Петербургом, в поселке Красное Село, с 1992 года там изготавливают столы, стулья, шкафы и диваны. Автомобильные прицепы компания начала выпускать случайно. В 2019 году гендиректор фабрики решил отправится вместе с семьей в путешествие по Европе на автомобиле, взяв с собой палатку. Однако его жена, услышав про палатку, ехать отказалась. Тогда директор решил купить прицеп-кемпер европейского производства, а купив его — ужаснулся, насколько некачественно он был сделан. И тогда на базе фабричного цеха по работе с металлом была создана собственная модель — в форме капли, с каркасом из алюминия, отделанная внутри автомобильным пластиком.

Внутри прицеп делится на два отсека. В переднем устроено полноценное спальное место на двоих, которое трансформируется в диван, в заднем — походная кухня c баком для воды на 50 литров, раковиной и столешницей. Также имеются две розетки на 220 и на 12 вольт и светодиодное освещение. Биотуалет и душ — выносные, производители предлагают разместить их под тентом, который крепится к бортам прицепа. «Выезжая в лес или к морю в таком прицепе, владельцы в нем только ночуют, — поясняет Михаил. — Зато его можно легко отцепить и, оставив на стоянке, поехать по округе на машине».

Несмотря на скромные по сравнению с автодомом удобства, «Свобода» пользуется спросом. Три года назад, когда прицеп только запускали в производство, в цеху работали четыре человека, выпуская по одному экземпляру в два месяца. Сейчас работает 30 человек, а в месяц выходит 12-15 прицепов.

Чаще всего россияне берут их для того, чтобы путешествовать по Карелии, Крыму и Краснодарскому краю. Но бывают и более серьезные экспедиции.

Один житель Санкт-Петербурга за два месяца сделал с этим прицепом круг: Томск — Байкал — Улан-Удэ — Монголия — и, добравшись до границы с Китаем, вернулся домой через Алтай. А жители Мурманска придумали ставить прицеп на лыжи и ездить с ним на зимнюю рыбалку

«А что? Включил отопление на полную, порыбачил, поспал. Красота!» — говорит Михаил.

От Тюмени до Италии

«В нашем фургоне классный большой санузел, шикарная гостиная, где помещаются восемь человек, самодостаточная кухня и кровать, на которой можно спать вчетвером. Единственное неудобство — кровать надо разбирать», — описывает жизнь в кемпере путешественница и блогер Алена Семушкина.

Много лет Алена вместе с мужем путешествовала как все, добираясь до места отдыха самолетом или поездом. При этом суета с бронированием билетов и отелей ей никогда не нравилась — казалось, проще сесть на машину и доехать, куда хочется. В 2019 году они в первый раз взяли напрокат автодом и отправились в Эстонию, на концерт Metallica.

«Я мало понимала, что такое кемпер, как в нем жить, принимать душ и готовить, — вспоминает Алена. — Поэтому наготовила с собой еды на три дня. Но оказалось, что на кухне — та же домашняя плита и мойка. Ничего нового. К тому же после концерта мы сразу легли спать в мягкую кровать, пока остальные фанаты разъезжались по домам, городам и странам. А утром поехали в Таллин и три дня жили рядом со Старым городом».

С тех пор Алена с мужем объездили почти всю нашу страну и кусочек Европы, катаясь на автодомах от Карелии до Кавказа и от Тюмени до Италии. Во время пандемии супруги взяли кастенваген и уехали в лес — Алена до сих пор помнит, как она, проснувшись утром в машине, открыла окно, и воздух был потрясающе свежим, а вокруг пели птицы. Этой весной на большом альковном автодоме они посетили Дагестан — добрались даже до главной достопримечательности, бархана Сарыкум. «Накануне прошел дождь, и песчаную дорогу размыло так, что мы буквально преодолевали ее вброд. Но автодом выдержал — испачкался только немного».

Как устроен автодом

Для первых поездок автодома арендовали, но сейчас у них собственный кемпер — немецкий фургон Dethleffs 1991 года выпуска, который они нашли два года назад на «Авито». «Мы проверили ходовую часть, отсутствие протечек и плесени, работу водяного насоса и бойлера. Все было исправно. И решились на покупку, хотя внутри был полный беспорядок и серые стены», — рассказывает Алена. Фургон приводили в порядок своими силами: обновили обивку стен и мебели, сшили новые чехлы и шторы, поменяли стол и кресла в кабине, отделали заново стены в туалете. «В первый раз мы переночевали в нашем фургоне на парковке возле дома. Был декабрь, и надо было проверить работу отопления. А потом отправились в первое путешествие в Коломну. Жили в кемпере при минус 15 градусах — и не замерзли!»

По словам Алены, жить в кемпере нетрудно, хотя свои особенности, конечно, есть. Так, автодом надо заправлять по дороге не только бензином, но и чистой водой. Воду можно залить на автомойках, бензозаправках или колонках, которые встречаются во многих населенных пунктах. Бак кемпера вмещает 70 литров, еще 30 литров Алена набирает в канистру. Этого запаса хватает на три дня.

Сточную воду, скапливающуюся в отдельном баке, путешественники сливают в ливневку или в канализацию. Кассету биотуалета опорожняют в придорожном туалете.

Готовит Алена внутри фургона только в холода, летом обычно супруги устраивают гриль снаружи. На кухне, кроме газовой плитки, стоит абсорбционный холодильник, тоже работающий от газа. Правда, холодильнику нужны определенные условия: ровная стоянка и нежаркая погода, поэтому Алена собирается заменить его на компрессионный, которому достаточно розетки в 12 вольт. Для работы электроприборов в фургоне есть две солнечные панели по 100 ватт и два салонных аккумулятора.

Отопление — газовая печь Trumatic с раздувом тепла по салону, с ней можно пережить морозы до минус 15. В кемпере два газовых баллона по 12 литров. Летом этого запаса хватает на две недели, но зимой, когда работает печь, баллоны улетают за три дня.

А еще Алена отмечает, что дом на колесах приучает к тому, что все вещи должны лежать на своих местах: одежда — в гардеробе, посуда и еда — в шкафах, все мелочи — по полкам. Шкафы блокируются на фиксаторы, во время движения не открываются. Но стоит кому-нибудь забыть положить вещь на место, и она летит на пол.

Путешественники утверждают, что на ночевку можно встать и в лесу, и на краю поля. «Обычно мы останавливаемся вдоль трассы, где много дальнобойщиков или круглосуточный магазин, — делится опытом Алена. — Встаем на виду, под присмотром. В городе выбираем тихий переулок. Как-то жили три дня на Исаакиевской площади в Питере. Было шумно от дороги, и ветер раскачивал автодом, но мы сильно уставали за день и быстро засыпали».

Сколько стоит жизнь на колесах?

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что путешествие в автодоме обходится значительно дешевле, чем классическая поездка с ночевками и питанием в гостиницах.

А вот сам автодом — удовольствие дорогое, тем более что цены на кемперы, по словам специалистов, подскочили в этом году на 10-15 процентов. К примеру, новый Buerstner Limited T 660 стоит сейчас 10-12 миллионов рублей; похожая, но подержанная модель на торговых интернет-площадках обойдется в 2-4 миллиона рублей. Аренда тоже недешевая — от 10 тысяч до 35 тысяч рублей в сутки, в зависимости от модели. Самые низкие цены сейчас — на дома-прицепы: «Свободу», например, можно купить за 470 тысяч рублей.

Не все россияне, мечтающие о путешествиях в собственном доме, могут позволить себе такие траты. Но они нашли выход: появились автослесари, которые частным образом переделывают в кемперы обычные газели, пикапы, минивэны.

«Мы с мужем несколько лет путешествовали на пикапе Mitsubishi L200, — рассказывает фотограф Екатерина Дериглазова. — Ездили в основном летом на неделю-другую на Север. В дороге жили в палатке. И до недавнего времени нам этого хватало».

Но три года назад у Екатерины и Михаила появилась мечта — проехать всю страну от Москвы до Владивостока и, может быть, найти место, где они хотели бы поселиться. В такой масштабной поездке палаткой уже не обойтись, и они задумались об автодоме.

«Идея была в том, чтобы поставить на пикап жилой модуль, — говорит Катя. — Мы изучили в интернете разные конструкции, но поняли, что они нам не по карману. Цены на голую коробку из стеклопластика начинались от полумиллиона рублей, при том что пластик — материал хрупкий, а наш автомобиль — внедорожник, и мы залезаем на нем и в болота, и в грязь».

Решение нашлось неожиданно. В подмосковном Пушкино Михаил нашел мастерскую, где суровые работяги установили на пикап сварную раму, которую сверху покрыли алюкобондом — композитным материалом из алюминия и пластика. Модуль на 20 сантиметров выступал за лобовое стекло, на 30 сантиметров — за багажник и по габаритам мог считаться грузом. Внутри Михаил сам утеплил его пенопластом, на пол постелили ламинат, оставшийся после ремонта квартиры. «Получился немного колхоз, — смеется Катя, — но это нестрашно». Вся конструкция с материалами и работой обошлась в 150 тысяч рублей.

Летом 2021 года Катя и Миша отправились с кемпером в первое большое путешествие: Каргополь, Архангельск, Карелия. А прошлой зимой проехали больше тысячи километров по Воронежской и Волгоградской областям и по Чувашии.

Самодельный автодом оказался удобным: над кабиной водителя — кровать почти полтора метра шириной, по бортам — лавки, посередине стол, под ним — запаска. В задней части устроены шкафчики, в которых хранятся тросы, забродные сапоги, мангал. На двери — рукомойник

«Сотрудники ГИБДГИБДД нередко останавливают нас на дороге, — рассказывает Катя. — Иногда докапываются, не нарушает ли модуль норм ПДД, но чаще просят разрешения посмотреть, как там у нас внутри. Удивляются: вы что, на рыбалку так ездите?»

«В дороге наша жизнь»

Эксперты утверждают, что рынок автодомов в России только зарождается, и эпоха кемперов еще впереди. В этом году правительство выделило 4 миллиарда рублей на строительство кемпингов и автокемпингов в 19 регионах страны, планируя расширить к 2030 году сеть стоянок. Кроме того, в России появилась первая платформа для бронирования кемперов Dom & Go — аналог Airbnb, только для домов на колесах. Сегодня на ней для заказа доступно 120 домов в 24 регионах России, а ее сотрудники регистрируют в неделю от 120 до 200 запросов при средней цене за аренду кемпера 9 тысяч рублей в сутки.

Неудивительно, что у всех участников рынка много планов на будущее. Производители прицепов «Свобода» выпускают еще одну модель, не обтекаемой, а рубленой формы — более проходимую и вместительную, чтобы можно было ездить по бездорожью. Алена Семушкина занимается техобслуживанием ретроавтодома перед большим путешествием в Германию, на музыкальный фестиваль в Гамбурге. А Екатерина Дериглазова готовится к путешествию не только через всю Россию, но и в Турцию — по берегу Черного моря. Вместе с мужем они совершенствуют свой пикап — уже установили плитку с газовыми баллонами, теперь собираются поставить бак для воды, солнечные батареи и — обязательно — биотуалет.

«За время путешествия в автодоме я поняла, что в душе я цыганка, — говорит Катя. — Мне неважно, куда ехать, главное — быть в пути. Но все же хочется, чтобы в дорожном быту были некоторые приятности».