Экскурсовод перечислила способы работы с несносными туристами

Туристы могут демонстрировать не только интерес к культуре, но и хамство. Об этом минусе своей работы “Мосленте” рассказала столичный экскурсовод Елена Крыжановская. Собеседница издания также поделилась секретом сотрудничества с такими клиентами.

В первую очередь Елена отметила, что ее работа напрямую связана с творчеством и неизвестностью. Поэтому каждый экскурсионный день не похож на предыдущий.

“Тут нужно быть очень гибким, уметь подстраиваться под возраст и настроение людей”, — объяснила Крыжановская.

Также Елена рассказала, что в большинстве случаев ее гнев вызывают туристы-грубияны и те, кто пытается вечно перебивать рассказчика. Если она замечает таких в группе, то предлагает оставить все вопросы и замечания после экскурсии. В подобных ситуациях Елена всегда видит вызов.

“Вызовы всегда очень интересно преодолевать. Это опыт, это новые навыки в построении отношений с людьми”, – призналась экскурсовод.

Пассивная аудитория расстраивает опытных гидов, поделилась Елена.