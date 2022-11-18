Почему воздушных ям на самом деле не существует

Многие люди, которые боятся летать, акцентируют внимание на так называемых “воздушных ямах”. Этим термином называют положение самолета, когда его немного трясет. На самом деле воздушных ям не существует, так как самолет движется по воздуху, и под ним нет бездны, как думают многие. О том, что подразумевается под “воздушными ямами” — в материале “Рамблера”.

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Как летает самолет

Для того, чтобы понять, почему воздушных ям не существует, нужно знать, как летает самолет. Высоту он набирает за счет скорости, в результате чего под ним образуется определенная воздушная подушка. Это происходит благодаря перепаду давления. Таким образом, чем выше скорость самолета, тем быстрее он будет подниматься. В итоге под ним есть воздух, по которому он движется, как автомобиль по дороге.

Почему случается турбулентность

Воздушными ямами, как правило, называют тряску, которая появляется в результате турбулентности. Дело в том, что единожды самолет трястись не может, это происходит на протяжении определенного периода полета.

Турбулентность чаще всего случается из-за погодных условий, например, при резком изменении температуры или давления за бортом. Также турбулентность может быть при пролете через облака из-за того, что меняется плотность воздуха.

Пассажиру может казаться, что самолет трясет очень сильно, но если посмотреть на него со стороны, можно увидеть, что тряска незначительна. Это происходит из-за того, что самолет летит на большой скорости, поэтому внутри кажется, что тряска довольно существенна.