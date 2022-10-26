Почему самолеты не летают по прямой, если так быстрее и выгоднее

Попасть из точки А в точку Б гораздо проще и быстрее, если построить маршрут по прямой линии. Но в жизни это получается осуществить не всегда. Например, самолёты подобным образом не летают. И этому есть простое объяснение.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Маршрут самолёта всегда представляет собой дугу. И связано это с формой нашей планеты. Даже если этот маршрут будет идти по прямой, всё равно будут возникать графические искажения (потому что карта - это двухмерное изображение). А ещё Канада, Россия, Антарктида на карте из-за искажения могут выглядеть куда больше, чем на самом деле.

На изменение маршрута могут повлиять и другие факторы. Например, погодные условия: град, гроза, дожди, сильные боковые ветра. Всё это может повредить самолёт, поэтому маршрут в этом случае обычно меняют.

Особую роль играет и геополитическая обстановка в стране, над которой пролетают. Маршрут могут поменять из-за военных конфликтов или учений.

А ещё каждая страна за перелёт над ней (точнее, за пользование аэронавигационными службами) выставляет счёт. Поэтому иногда бывает дешевле лететь не прямо, а по другому маршруту.