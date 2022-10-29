Что делать, если опоздал на поезд

Если вы опоздали на свой поезд, вы можете вернуть часть суммы, потраченной на билет. Как это сделать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Для того, чтобы сдать билет и получить часть его стоимости, нужно лично обратиться в кассу возврата на вокзале, где находится указанная в билете станция отправления, и предоставить: паспорт, сам билет или 14-значный номер электронного билета, если вы покупали его онлайн.

В каких случаях можно сдать билет? Если вы опоздали на поезд дальнего следования, получить деньги можно, только если прошло не больше 12 часов с момента отправления состава. Но чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Если обратиться в привокзальные кассы от 20 минут до трех часов после отправления поезда, оформить возврат будет гораздо легче. Если же вы придете позднее, чем через три часа, вы будете вынуждены писать заявление и оформлять претензионный возврат. Рассматриваться обращение будет в период до 30 дней.

Если вы оплачивали билет банковской картой, часть средств вернут на ваш счет в течение 30 дней после оформления возврата.