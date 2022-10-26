Россиянин поделился, как сэкономить на отдыхе в Таиланде

Отдохнувший в Таиланде россиянин рассказал, как сэкономить во время путешествия по этой стране.
Делясь впечатлениями о поездке, мужчина отметил, что «дешево и хорошо не бывает». Отзыв путешественника появился на платформе «Яндекс.Дзен». Мужчина посоветовал соотечественникам, прилетевшим в Таиланд, в первую очередь купить SIM-карту в аэропорту и подключить интернет.
Пользуясь услугами такси, желательно отдавать предпочтение машинам со счетчиками. В этом случае поездка обойдется дешевле. Сэкономить можно, арендовав скутер. Цены начинаются от 200 бат в сутки.
Россиянин призвал соотечественников не стесняться торговаться на рынке. Благодаря этому стоимость товара может снизиться от 15% до 30%. А вот на отелях экономить не стоит, резюмировал российский турист.