Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Российский турист поделился хитростями, как максимально сэкономить на отдыхе в Таиланде

Слово и Дело

Отдохнувший в Таиланде россиянин рассказал, как сэкономить во время путешествия по этой стране.

Россиянин поделился, как сэкономить на отдыхе в Таиланде
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Делясь впечатлениями о поездке, мужчина отметил, что «дешево и хорошо не бывает». Отзыв путешественника появился на платформе «Яндекс.Дзен». Мужчина посоветовал соотечественникам, прилетевшим в Таиланд, в первую очередь купить SIM-карту в аэропорту и подключить интернет.

Пользуясь услугами такси, желательно отдавать предпочтение машинам со счетчиками. В этом случае поездка обойдется дешевле. Сэкономить можно, арендовав скутер. Цены начинаются от 200 бат в сутки.

Россиянин призвал соотечественников не стесняться торговаться на рынке. Благодаря этому стоимость товара может снизиться от 15% до 30%. А вот на отелях экономить не стоит, резюмировал российский турист.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители