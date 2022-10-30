Как идеально спланировать авиапутешествие по мнению ученых

Для многих людей путешествие самолетом сопряжено с большим стрессом. Однако есть способы его минимизировать – ученые рассказали, как идеально спланировать авиапутешествие. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Авиаэксперты не поделились способами, как быстро и эффективно собрать чемодан. Однако они вычислили идеальное время для полета. Как выяснилось, лучшим временем для вылета является 11-12 часов утра. А вот если вылетать позднее, шансы, что рейс отменят, стремительно возрастают. Об этом сообщает издание Escape.

Самая высокая вероятность отмены рейсов после 15.00 – на 50% выше, чем у ранних перелетов. Худшим временем для вылета специалисты назвали 18-19 часов. Именно в это время срывается порядка 138 рейсов (это примерно 3% от всех в это время).

Кроме того, специалисты пояснили, когда лучше бронировать авиабилеты. По словам экспертов, приобретая билеты на внутренние рейсы в воскресенье, а не в пятницу, вы можете сэкономить до 20% от их стоимости, а на международные до 10%.