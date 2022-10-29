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4 часа назад

Опасности, которые могут подстерегать в ванной комнате отеля

Мира Маркина

Ванная комната в отеле, на самом деле, мало чем отличается от любого другого общественного места, где легко можно обрести проблемы со здоровьем, если помещение горничная убрала не слишком тщательно. О том, какие угрозы могут подстерегать постояльцев, читайте в материале «Рамблера».

Опасности, которые могут подстерегать в ванной комнате отеля
Фото: unsplashunsplash

Грибок

Грибковая инфекция прекрасно чувствует себя во влажной среде и многие средства удалить ее просто не в силах. При этом она крайне легко распространяется и размножается на поверхностях. Если вы не уверены в качественной обработке ванны, обязательно используйте средства для душа с противогрибковым эффектом, а также принимать душ в резиновых тапочках. Кроме того можно поинтересоваться у горничной, какими средствами она чистит ванную комнату и способны ли они уничтожить грибок.

Стригущий лишай

Опасность заразиться стригущим лишаем (микроспорией) подстерегает гостей отеля при использовании плохо обработанных поверхностей, полотенец и расчесок. Если есть возможность пользоваться своими вещами, лучше именно так и сделать.

Зачем в туалете отеля ставят телефон

Если вы недовольны уборкой (остался известковый налет на сантехнике, потеки на стеклах или вода застаивается в раковине или поддоне душа), следует вызвать уборщицу и потребовать, чтобы она привела все в надлежащий вид и провела дезинфекцию.

Бородавки

Вирус, который также, как грибок, очень любит влажную среду. Он проникает в организм очень легко, а вывести его уже невозможно: он просто «засыпает» после лечения, но в любой момент, если иммунитет становится более слабым, проявляется вновь. Одноразовые тапочки и частая смена полотенец помогут обезопасить себя от недуга.

Также, чтобы минимизировать риски заражения, можно обрабатывать антисептиком руки и части тела, которые чаще всего соприкасаются с влажными поверхностями в ванной комнате отеля, и обработать дезинфицирующим средством ручки и краны в помещении.

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