Россиянка раскрыла простой способ вычислить «отель для русских»

Россиянка Саша Коновалова, переехавшая в Турцию и часто путешествующая по стране, раскрыла способ вычислить отель «для русских» по пляжу. Своим наблюдением она подделались в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор материала рассказала, что знает многих россиян, которые не хотят отдыхать с соотечественниками и выбирают отели, где размещаются европейцы. Она уточнила, что хорошо ориентируется в популярных курортах и часто отдыхает в гостиницах по системе «все включено», поэтому во время прогулок по пляжам она нашла простой способ находить объекты размещения, в которых много россиян.

«Ничего сверхъестественного! Выходите на пляж в семь-восемь утра и смотрите на лежаки. Если многие уже заняты вещами — значит, тут много русских. Они борются за свободные шезлонги и точно знают: проспишь — останешься без места», — пояснила путешественница.