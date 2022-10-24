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3 часа назад

Живущая в Турции россиянка раскрыла простой способ вычислить «отель для русских»

Lenta.ru

Россиянка Саша Коновалова, переехавшая в Турцию и часто путешествующая по стране, раскрыла способ вычислить отель «для русских» по пляжу. Своим наблюдением она подделались в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка раскрыла простой способ вычислить «отель для русских»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор материала рассказала, что знает многих россиян, которые не хотят отдыхать с соотечественниками и выбирают отели, где размещаются европейцы. Она уточнила, что хорошо ориентируется в популярных курортах и часто отдыхает в гостиницах по системе «все включено», поэтому во время прогулок по пляжам она нашла простой способ находить объекты размещения, в которых много россиян.

«Ничего сверхъестественного! Выходите на пляж в семь-восемь утра и смотрите на лежаки. Если многие уже заняты вещами — значит, тут много русских. Они борются за свободные шезлонги и точно знают: проспишь — останешься без места», — пояснила путешественница.

При этом она отметила, что европейцы обычно приходят на море после завтрака или вообще остаются на весь день возле бассейна, поэтому не стремятся занять лежаки с утра пораньше.

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