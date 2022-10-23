Сотрудница гостиницы показала, как найти в своем номере клопов

Пользовательница TikTok по имени Хейли, работающая в гостинице, показала своим подписчикам, как искать в номере отеля клопов. Об этом сообщает Express.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Вот так я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и устроиться", - рассказала Хейли.

По словам женщины, прежде всего нужно погрузить номер в полную темноту - выключить свет и хорошенько задернуть шторы. В поисках клопов она рекомендовала пользоваться фонариком смартфона.

"Когда все выключено, мы полезем под покровы. Тут вот у нас есть наматрасник, но мы должны проверить во всех сгибах", - рассказала Хейли.

Она уточнила, что клопы собираются в сгибах и углах кроватей. По словам гостиничной работницы, необходимо искать не только клопов, но и их следы.

"Такие, как капельки крови, потому что это тоже не очень хороший знак", - предупредила она.