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35 минут назад

Сотрудница гостиницы показала, как найти в своем номере клопов

Газета.Ru

Пользовательница TikTok по имени Хейли, работающая в гостинице, показала своим подписчикам, как искать в номере отеля клопов. Об этом сообщает Express.

Сотрудница гостиницы показала, как найти в своем номере клопов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Вот так я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и устроиться", - рассказала Хейли.

По словам женщины, прежде всего нужно погрузить номер в полную темноту - выключить свет и хорошенько задернуть шторы. В поисках клопов она рекомендовала пользоваться фонариком смартфона.

"Когда все выключено, мы полезем под покровы. Тут вот у нас есть наматрасник, но мы должны проверить во всех сгибах", - рассказала Хейли.

Она уточнила, что клопы собираются в сгибах и углах кроватей. По словам гостиничной работницы, необходимо искать не только клопов, но и их следы.

"Такие, как капельки крови, потому что это тоже не очень хороший знак", - предупредила она.

Она заключила, что проверять кровать на наличие клопов нужно до того, как будут распакованы вещи, чтобы насекомые не заползли в чемодан.

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