Назван способ избежать лишних трат в путешествии в ноябре

«За пределы России сейчас летают в основном иностранные авиакомпании, то есть цены на билеты привязаны к курсам валют. Это большой фактор риска, потому что курсы могут меняться, и может получиться так, что за заказанный, но еще не оплаченный тур придется заплатить больше, чем ожидалось», — объяснил эксперт.