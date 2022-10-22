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34 минуты назад

Как правильно подготовить собаку к поездке

Секрет Фирмы

Собака — друг человека. Только даже во время короткой поездки в машине эта дружба порой трещит по швам. О дальних путешествиях и говорить не стоит — это и для человека серьёзное испытание, а для пёселя — тем более. Но залог успеха в правильной подготовке и настрое владельца и питомца. Как всё с толком организовать, рассказала кинолог Мария Соловьёва.

Как правильно подготовить собаку к поездке
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Многие вынуждены оставлять животное на время друзьям или отдавать на передержку, иначе поездка рискует превратится в муку. Но специалист убеждена, что путешествие на машине с питомцем может быть приятным. Причём маленькая собака или большая, значения не имеет. Маленьких в дорогу берут, конечно, чаще — с ними и хлопот поменьше, но при правильной подготовке с любой собакой будет комфортно всем.

Подготовить питомца быстро к долгой дороге не получится. Важно, чтобы пёс привык к машине, запахам и постоянному движению. Начинать нужно с коротких поездок.

Перед отправлением следует прогуляться с питомцем как минимум в течение часа. Причём лучше сделать это в активной форме — поиграть и побегать. Во-первых, собака сделает все свои дела и какое-то время не будет вас с ними беспокоить. Во-вторых, она потратит энергию и, скорее всего, в машине завалится спать. И никого не будет трогать.

Перед самой дорогой лучше четвероногого не кормить, а сделать это хотя бы за 3 часа. Тогда его не укачает. Собирать отдельный чемодан для животного нет смысла: пригодятся только еда, вода, миска, игрушки и поводок. Воды лучше взять побольше — из-за стресса животные охотнее пьют. Во время путешествия важно делать остановки каждые 3–4 часа, чтобы погулять с собакой, да и самому размяться.

И, конечно, запаситесь терпением — все питомцы по-разному реагируют и переносят дорогу. Тут важно поладить. Но, а если в ваших отношениях ещё недостаточно гармонии, рассказываем о том, как не ссориться с собакой. Кстати, это приёмчики работают и на домочадцах.

Лайфхаки,Мария Соловьева,
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