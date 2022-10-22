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55 минут назад

Туроператоры рассказали, как сэкономить на зарубежных поездках

РИА "ФедералПресс"

Зарубежные поездки привязаны к курсу валют, что опасно для отдыхающих. Поэтому лучше всего не затягивать с оплатой тура, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Эксперты рассказали, как сэкономить на зарубежных поездках
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Можно застраховать свою поездку за рубеж на праздники от колебаний валют. Для этого надо не только заказать тур, но и оплатить его. Если не тянуть с оплатой, то можно обезопасить себя от роста курса», – отметил Мурадян.

Он пояснил, что сейчас за рубеж летают в основном представители иностранных компаний и цены на билеты зависят от скачков на валютном рынке. Поэтому заказанный, но еще не оплаченный тур, вероятно, сильно подорожает.

Повышение стоимости туров в новогодние каникулы будет на 40 %, но если рубль укрепится, то цена вырастет до 30 %, сообщило «Радио Спутник».

Лайфхаки,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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