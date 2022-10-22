Как получить льготный билет на поезд

Российские льготники могут бесплатно не только отдохнуть в санатории, но и доехать до места лечения, если оно находится в другом регионе. Кто еще может получить билет безвозмездно или со скидкой, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В санаторий — по талонам

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Лечение в санатории сегодня, как и много лет назад, пользуется большой популярностью. В том числе и у тех, кто по Федеральному закону №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» имеет право на бесплатный отдых и оздоровление. Это инвалиды всех групп, включая детей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также получить санаторно-курортное лечение за бюджетные деньги могут дети войны, почетные доноры России или СССР, неработающие пенсионеры, если это подтверждено региональным законодательством, как, к примеру, в Москве, Ханты-Мансийском округе и ряде других субъектов, пенсионеры Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ и другие. Полный список представлен в федеральном законе.

Путевку льготники получают в территориальном органе Фонда социального страхования по месту жительства, а вместе с ней — электронный талон для бесплатного проезда. Оформить билет можно несколькими способами: на сайте «Госуслуги» в разделе «Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в территориальных органах ФСС» или обратившись в МФЦ.

При оформлении проездного документа информация о льготнике поступает на сервер РЖД, поэтому проще всего дистанционно получить электронный билет. Для этого нужно зарегистрироваться с любого гаджета на сайте РЖД. Затем ввести личные сведения: ФИО, СНИЛС, паспортные данные, указать маршрут, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС».

Тем, кто предпочитает бумажный билет, можно по старинке приехать за ним в железнодорожную кассу. Льготный документ кассир выдаст по паспорту.

Подать заявление на путевку в санаторий можно в отделении Фонда социального страхования по месту жительства, в МФЦ или на портале «Госуслуги». Перед этим надо взять справку у врача. Ведь именно доктор назначает санаторно-курортное лечение, если для этого нет никаких противопоказаний. «Это, к примеру, обострение хронических заболеваний, острые инфекции, паразитарные инвазии, злокачественные новообразования, требующие специального лечения, некоторые психические расстройства», — уточнила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ехать даром — недаром ехать

Путешествовать бесплатно по просторам нашей страны можно не только с санаторной путевкой на руках, но и при обычных поездках в отпуск. Так, льготный билет к месту лечения и обратно государство предоставляет инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим и работникам тыла этого периода, а также ветеранам боевых действий. Такое же право есть у награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», у членов семей умерших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий, у бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Такая же возможность есть у инвалидов любой группы, в том числе детей, лиц, сопровождающих в поездках инвалидов I группы, людей, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Во всех этих случаях льготный билет можно оформить по электронному талону, который выдают при получении бесплатной путевки.

Право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в году есть и у военных пенсионеров, если они едут в ведомственные санатории. Кстати, для них льгота действует на любой вид транспорта: авиационный, железнодорожный, автомобильный и водный. Но сначала льготник должен получить бланк воинского перевозочного документа. Это можно сделать, написав заявление в военкомат по месту пенсионного учета. Затем документ надо обменять в кассе на билет.

Два раза в год по личным надобностям и один раз к месту лечения и обратно могут бесплатно поехать Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры ордена Славы.

Также государство гарантировало право на льготный проезд сенаторам, депутатам Госдумы и лицам, сопровождающим сенатора или депутата — инвалида I группы.