Главные опасности, которые подстерегают в отелях

Пожар, грабители, горки и другие вещи, которые подарят вам еще одну фобию. Если вы думаете, что после заселения в отель можете чувствовать себя в безопасности, то это не так. На самом деле, вас могут подстерегать неприятные вещи, но избежать их можно, выполняя несколько правил. О том, какие есть опасности в отелях и как их избежать — в материале “Рамблера”.

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Пожар

Если вы заселились в многоэтажный отель, не стоит забираться на самую вершину, так как вам будет тяжело спастись от пожара. Дело в том, что во многих странах лестница пожарного крана не поднимается выше четвертого этажа, поэтому стоит попросить номер не на высоте.

Также после того, как заселитесь в номер, обязательно проверьте наличие аварийного выхода. Так вы сможете узнать до него дорогу и быстро сориентируетесь в экстренной ситуации, а также сможете проверить, держат ли его открытым.

Грабители

Отели действительно привлекают грабителей, так как многие туристы ездят в путешествия с наличными деньгами, а также берут с собой хорошую технику, и иногда оставляют ее в отеле. Этим и пользуются преступники, когда приходят грабить в отель.

Чтобы не привлекать преступника к своему номеру, не называйте цифру номера, в котором вы живете. Также попросите персонал тоже не обсуждать ваш номер в публичных местах. Так, грабитель может узнать, что именно вы живете в определенном номере. И если вас увидят на пляже или около бассейна, номер пойдут грабить. Еще одним проверенным способом избежать ограбления станет сейф. Если он платный, лучше доплатить и не пожалеть.

Горки в аквапарке

Ежегодно с туристами происходит десятки происшествий на водных аттракционах. Люди застревают, получают серьезные травмы и даже погибают в аквапарках при отелях. Дело в том, что их довольно редко проверяют специальные комиссии, контролирующие качество аквапарков. Дело в том, что иногда они просто не предусмотрены территорией отелей и просто не заявляются, как аквапарк.