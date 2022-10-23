Сколько самолетов находится в небе одновременно

Если посмотреть на самолеты на карте какого-нибудь трекингового сервиса, вы удивитесь, сколько самолетов на самом деле находится в небе одновременно. "Рамблер" изучил этот вопрос.

Фото: unsplash unsplash

Десятки тысяч воздушных судов одновременно пролетают в небе над нашей головой. На разных высотах, с разными скоростями лайнеры следуют своими маршрутами, преодолевая за минуты огромные расстояния.

Современные технологии позволяют узнать, сколько в небе находится самолетов одновременно в мире в текущий момент. В среднем это число достигает 11-12 тысяч. В день в воздушное пространство поднимается около 25 тысяч лайнеров. За 2017 год в общей сумме всеми авиакомпаниями было совершено почти 60 млн рейсов.

Как можно способы узнать данные

Диспетчеры и пилоты применяют систему ADS-B, расшифровка названия которой на русском языке звучит как «автоматическое зависимое наблюдение». С ее помощью легко определить количество самолетов, находящихся в небе.

Достаточно подключиться через компьютер или смартфон, чтобы получать всю информацию моментально.

Ресурс открывает карту с названиями стран и городов. Все машины, находящиеся в полете, отображаются в режиме реального времени.

На сайте planefinder.net также удобно получить нужную информацию и даже найти определенный рейс.

Портал www.radarvirtuel.com/ позволяет наблюдать за самолетами в любое время.

Динамическая карта полетов может транслироваться на любой сайт для увлекающихся авиацией пользователей. Процесс сборки приемника потребует определенных навыков и усилий, терпения и займет немало времени.