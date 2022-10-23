Сколько самолетов находится в небе одновременно

Если посмотреть на самолеты на карте какого-нибудь трекингового сервиса, вы удивитесь, сколько самолетов на самом деле находится в небе одновременно. "Рамблер" изучил этот вопрос.
Десятки тысяч воздушных судов одновременно пролетают в небе над нашей головой. На разных высотах, с разными скоростями лайнеры следуют своими маршрутами, преодолевая за минуты огромные расстояния.
Современные технологии позволяют узнать, сколько в небе находится самолетов одновременно в мире в текущий момент. В среднем это число достигает 11-12 тысяч. В день в воздушное пространство поднимается около 25 тысяч лайнеров. За 2017 год в общей сумме всеми авиакомпаниями было совершено почти 60 млн рейсов.
Динамическая карта полетов может транслироваться на любой сайт для увлекающихся авиацией пользователей. Процесс сборки приемника потребует определенных навыков и усилий, терпения и займет немало времени.
Радарспоттинг – молодое и набирающее обороты хобби. С его помощью удобно отслеживать конкретные рейсы, на которых совершают перелеты друзья или близкие люди, наблюдать за целостной картиной в стране и мире.