Средний уровень реагирования: что это означает для туристов

В ряде приграничных регионов России - Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, указом президента РФ вводится средний уровень реагирования. Документ подписан и опубликован на сайте Кремля.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Редакция Tourdom.ru выяснила, что это может означать для туризма и туристов.

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Из документа следует, что руководители органов исполнительной власти наделяются дополнительными полномочиями. Они касаются как усиления мер по охране общественного порядка, так и режима перемещения граждан.

Высшие должностные лица регионов смогут реализовать, в частности, такие меры как “введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра”.

Это нужно иметь в виду, как минимум, автотуристам, которые планируют поездки в эти регионы, уже начиная с сегодняшнего дня, поскольку указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Кроме того, в тексте указа говорится, что руководство регионов получает право временно переселять жителей из опасных районов, предоставив им место для проживания, временное или постоянное. Вполне возможно, что некоторые санатории или отели могут передать под размещение переселенцев. Это уже происходит, например, в Анапе, где в санаториях размещены около 2800 беженцев.

Ещё одно следствие - усилится охрана важных инфраструктурных объектов, в том числе в сфере транспорта. Возможно также изменение режима работы таких предприятий. Таким образом туристам надо быть готовыми к усилениям проверок на входе в терминалы аэропортов, жд и автовокзалы.

Возможны и другие последствия, которые будут зависеть от действий региональных администраций.